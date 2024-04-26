کوتاهی افراد ونهادهای مسئول درخصوص حجاب سبب ورود نیروی انتظامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین اجرای طرح نور نیروی انتظامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: کوتاهی دستگاه‌های مختلف کشور سبب شده کار به اینجا برسد، که نیروی انتظامی مجبور به اجرای این طرح شود، اگر دستگاه‌های مختلف که وظایف و تکالیف برای آنان تعیین شده به تکالیف خود عمل می‌کردند، کار به اینجا نمی‌رسید.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: در طول این سال‌ها هم هیچ فردی به دلیل ترک فعل از جایگاه خود عزل نشد، من با جرأت عرض می‌کنم، در تمام این فسق و فجورها و نتایجی که بر آنها مترتب شده تمام مدیران بی تعهد و بی کفایت که به وظایف خود عمل نکردند، شریک هستند.

محمودی با بیان اینکه نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه دارد، وارد میدان شود، گفت: امروز همه وظیفه دارند، این نیرو را در ایفای این مسئولیت خطیر یاری کنند، امروز نیازی به سخنرانی مسئولان نیست، روز عمل و حمایت عملی مسئولان از نیروی انتظامی است، از این نیرو در ورامین و فرماندهی شرق استان تهران تقدیر و تاکید کنم، این طرح باید ادامه داشته باشد و مردم و خانواده‌ها نیز همکاری کنند.

محمودی عملیات وعده صادق را بسیار مهم دانست و گفت: سیستم سپر موشکی اسرائیل از چند لایه گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان تشکیل شده است، که این لایه‌ها در عملیات وعده صادق فرو ریخت.

وی با اشاره به عملیات «وعده صادق» گفت: در این عملیات هیبت پوشالی صهیونیست‌ها فروریخت، اینکه این موشک‌ها به کجا خورد، چقدر خرابی بر جای گذاشت، مسائل فرعی قضیه است، باید به این نکته اشاره کرد، که این عملیات دفاع مشروع و وعده صادق و جنگ اراده‌ها بود، که اراده ملت و نظام اسلامی هیمنه رژیم غاصب صهیونیستی را شکست.

وعده صادق بزرگترین عملیات پهپادی در جهان بود

محمودی ادامه داد: سیستم دفاعی که نفوذ ناپذیر قلمداد می‌شد و توسط هم پیمانان رژیم صهیونیستی هم حمایت شد، اما موشک‌های جمهوری اسلامی آن را شکست، این موشک‌ها نه فقط اسرائیل، بلکه سیستم دفاعی آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و سایر قدرت‌ها را نیز شکست و به بهترین پایگاه هوایی اسرائیل که از آنجا کنسولگری مورد هدف قرار گرفته بود، اصابت کرد و ابهت پوشالی و خانه سست‌تر از عنکبوت اسرائیل را فرو ریخت و سیلی محکمی به گوش صهیونیست‌ها نواخت.

وی گفت: این حمله ترکیبی بود، یعنی یک حمله چند بعدی با استفاده از ابزارهای جنگ سایبری، موشک‌های بالستیک و کروز به همراه استفاده از پهپادهای هدایت شونده، هک، قطع برق، شناورهای دریایی برای عملیات‌های بازدارنده، و… توازن قدرت نظامی و سیاسی در منطقه غرب آسیا را تغییر داد.

خطیب جمعه ورامین گفت: این حمله بزرگ‌ترین حمله پهپادی و موشک‌های بالستیک به حساب می‌آید، این حمله غافلگیرانه نبود، بلکه اسرائیل با اطلاع در بالاترین شرایط نظامی، پروازی، اطلاعاتی، ماهواره‌ای و سایبری قرار داشت، لذا ایران مقتدر با علم و آگاهی کامل و چشمان باز این اقدام را انجام داده است.

تعداد قابل توجهی از موشک‌ها به اهداف از قبل تعیین شده اصابت کرد

وی گفت: تعداد قابل توجهی از موشک‌ها به اهداف از قبل تعیین شده اصابت کرد و خسارات زیادی به بار آورد، پهپادهای ما طی هفت ساعت موشک‌های کروز ظرف سه ساعت و بالستیک ظرف ۱۵ دقیقه به دشمن رسیدند، اول پهپاد ارسال شد، تا سیستم‌های پدافند تا سیستم‌های پدافندی دشمن را بشکند.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه امروز فریاد دفاع از فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا مانند تگزاس، هاروارد، میشیگان و کلمبیا به گوش می‌رسد، گفت: مجری یک شبکه غربی اخیر گفته است، شعارهای آیت الله از دانشگاه‌های آمریکا به گوش می‌رسد.

وی گفت: باید زوایای مختلف این افتخار تبیین شود و به عزت، عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی بیش از پیش واقف شویم، ضمن اینکه مانند همیشه تامی کنم، اسرائیل باید بداند، شکست او در برابر فلسطین قهرمان قطعی است و در آینده‌ای نه چندان دور دنیا پیروزی ملت فلسطین را خواهد دید.