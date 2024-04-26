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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۴

تعقیب و گریز خودرو بدون پلاک و رانندگی غیر متعارف در جاده اسکو

تعقیب و گریز خودرو بدون پلاک و رانندگی غیر متعارف در جاده اسکو

تبریز-مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از تعقیب و گریز خودرو بدون پلاک با رانندگی غیر متعارف در جاده تبریز- اسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته راننده یک دستگاه خودرو سواری بدونِ پلاک با سرعتی سرسام آور در جاده تبریز به اسکو در حال رانندگی و ایجاد خسارت به خودروهای عبوریِ مسیرِ تردد بود که عوامل گشت انتظامی با مشاهده خودرو و ایجاد وحشت آفرینیِ راننده در جاده اقدام به تلاش برای متوقف کردن خودرو کردند.

عوامل گشت در چندین مرحله دستور به توقف داده که در مقابل راننده خودرو اقدام به خسارتِ به ماشینِ پلیس و شکستن آئینه خودرو کرد.

با توجه به خطرآفرینی راننده، عوامل انتظامی با «رعایت قانون بکارگیری سلاح»، تیراندازی و ماشین را متوقف؛ که راننده پس از توقف متواری شد.

در بازدید و بررسی خودرو مشخص شد که سه سرنشین به همراه راننده از مشروباتِ الکلی استفاده کرده و حال ۲ مرد و زن بر اثرِ تیراندازی نامساعد می‌باشد.

موضوع به سرعت پیگیری و هر ۲ نفر در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل که برابر آخرین گزارش پزشکی فوت کرده‌اند.

راننده متواری و مست نیز ساعتی بعد دستگیر و مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی در خودرو کشف و ضبط و ۲ متهم به همراه اقلام مکشوفه به مرجع قضائی تحویل شدند.

کد مطلب 6088965

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    نظرات

    • شهروز IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      10 1
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      کاش راننده رو هم با تیر میزدن این جانوران برای اجتماع مضر هستند
      • مهدی IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        داداش قانون برای شرب مشروب مجازات تعین کرده وآن مامورهم حق تیر اندازی به سرنشینان راندارد وقاتل آن کشته شده گان است وظیفه مامور درنهایت شلیک به لاستیکهای خودرو بود چون انها مسلح نبودند حالا مشروب خوردن قاتل فراری نبودندچه زمان وحشیگری گذشته
    • DK ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
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      واقعا دست نیروهای زحمت کش درد نکند . لطفا جریمه نکنید ،تنبه و مجازات بازدارنده هست
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
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      عوضش یک نفر بد بخت هم تو اون لحظه به قتل رسیده
    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
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      یک مأمور پلیس قطعاً باید مهارت تیراندازی می‌داشت مگر شلیک به چرخ ماشین برای متوقف کردن ن امکان نداشت که راننده زنده مونده سواری مرده حداقل به راننده شلیک میکرد.
    • یعقوب اصغری IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
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      وظیفه پلیس شلیک به لاستیک خودرو بود نه اینکه دو سه نو جوان که الکل مصرف کرده و با ترس فرار میکردن رو بکش باید خودرو متوقف میشد نه سرنشینان هدف قرار میگرفتن .جرمشان خوردن دواستکان مشروب بود .دانشی نبودن !!!
    • Multi FR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
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      این کار کاملا اشتباه است که ماشین درحال حرکت که با سرعت گشتاور بالا در حال حرکت هست رو با تیر به لاستیک به امید دستگیری متوقف کرد. تو قانون های جهانی نوشته که شلیک کردن به تایر نه تنها ماشین متوقف نمی کنه بلکه خطر جان خود راننده و مردم و بقیه ماشین ها رو تهدید میکنه.واقعا کی قوانین ایران نوشته؟

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