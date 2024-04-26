تعقیب و گریز خودرو بدون پلاک و رانندگی غیر متعارف در جاده اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته راننده یک دستگاه خودرو سواری بدونِ پلاک با سرعتی سرسام آور در جاده تبریز به اسکو در حال رانندگی و ایجاد خسارت به خودروهای عبوریِ مسیرِ تردد بود که عوامل گشت انتظامی با مشاهده خودرو و ایجاد وحشت آفرینیِ راننده در جاده اقدام به تلاش برای متوقف کردن خودرو کردند.

عوامل گشت در چندین مرحله دستور به توقف داده که در مقابل راننده خودرو اقدام به خسارتِ به ماشینِ پلیس و شکستن آئینه خودرو کرد.

با توجه به خطرآفرینی راننده، عوامل انتظامی با «رعایت قانون بکارگیری سلاح»، تیراندازی و ماشین را متوقف؛ که راننده پس از توقف متواری شد.

در بازدید و بررسی خودرو مشخص شد که سه سرنشین به همراه راننده از مشروباتِ الکلی استفاده کرده و حال ۲ مرد و زن بر اثرِ تیراندازی نامساعد می‌باشد.

موضوع به سرعت پیگیری و هر ۲ نفر در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل که برابر آخرین گزارش پزشکی فوت کرده‌اند.

راننده متواری و مست نیز ساعتی بعد دستگیر و مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی در خودرو کشف و ضبط و ۲ متهم به همراه اقلام مکشوفه به مرجع قضائی تحویل شدند.