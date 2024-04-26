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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبر داد؛

دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه

دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری درپل قویون ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: به دنبال بروز یک حرکت غیر قانونی توسط تعدادی از مخلان نظم و امنیت عمومی در فلکه پل قویون ارومیه و بازنشر تصاویر نامطلوب این رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی، بلافاصله پلیس امنیت عمومی انتظامی استان با تیم ویژه مبارزه با اراذل و اوباش رسیدگی به موضوع را شروع کرد.

وی افزود: تمامی افراد مرتبط با این موضوع شناسایی شده و شب گذشته با هماهنگی مرجع قضائی تعداد ۶ نفر از عناصر اصلی دستگیر شده و با حمایت مرجع قضائی برنامه ریزی شده که برخورد قانونی قاطعی با این اشخاص صورت گیرد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مطمئناً پلیس به هیچ وجه، حرکات این چنینی را تحمل نخواهد کرد و در همان لحظات اولیه برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت و اخطار می‌دهم به کسانی که ادعای اراذل و اوباش و یا قلدرمآبی می‌کنند اگر درصحنه پلیس با آنها مواجه شود برخورد کوبنده‌تری با آنها خواهیم داشت.

کد مطلب 6089087

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