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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۴

امام جمعه گناوه:

هیمنه دشمن در عملیات وعده صادق در هم شکست

هیمنه دشمن در عملیات وعده صادق در هم شکست

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: جسارت، شهامت و قدرت و اراده ملت ایران در عملیات وعده صادق هیمنه دشمن را در هم شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با اشاره به دیدار جمعی از کارگران با رهبر انقلاب به مناسبت هفته کار و کارگر، اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار به نکات راهبردی و مهم برای حل مشکلات اقتصادی و جامعه کارگری اشاره فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه گناوه افزود: ارزش و جایگاه کار و کارگر از منظر و دیدگاه آموزه‌های دینی مبین اسلام و پیامبر (ص) از نکات مهم فرمایشات رهبری در این دیدار بود.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح شده از سوی رهبری اقتصاد کشور بود، گفت: امروز وضعیت اقتصادی و معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل در کشور و از دغدغه‌های مهم رهبری است و لذا رهبر فرزانه انقلاب در ۱۷ سال اخیر نامگذاری سال را با مسائل اقتصادی گره می‌زند و هر سال بحث اقتصادی را در نامگذاری سال مطرح می‌فرمایند که امسال نیز «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: امروز تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقد هستند که اگر مردم وارد میدان مسائل اقتصادی به خصوص در تولید و جهش تولید شوند می‌تواند بار سنگین مشکلات اقتصادی را کاهش داد.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی در جامعه کارگری از نکات مهم و کلیدی فرمایش رهبری در دیدار با کارگران بود، ادامه داد: امروز جامعه کارگری باید امنیت شغلی داشته و در حاشیه امنیت قرار گیرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه بیمه کارگران نیز از مباحث مهم مطرح از سوی رهبر انقلاب بود، گفت: باید به بیمه کارگران توجه شود، متأسفانه در مناطقی مانند همین شهرستان ملوانان که عمری کارگری کرده‌اند اما بازنشستگی و بیمه درستی ندارند.

هیمنه دشمن در عملیات وعده صادق در هم شکست

وی ادامه داد: تحریم‌های دشمنان، بدخواهان و معاندین نظام اسلامی بر کشور و بر ملت ایران تحمیل می‌شود و اثرات منفی بر اقتصاد جامعه می‌گذارد.

وی گفت: دشمنانی سخت‌ترین تحریم‌ها را بر ملت ایران وضع می‌کنند تا این ملت تسلیم خواسته‌های مستکبران عالم شود اما به یاری خداوند و دعای امام زمان (عج) و با همت مردم و جوانان و رهبری رهبر فرزانه انقلاب از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد و توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان خنثی می‌شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دشمنان و معاندان نظام اسلامی در طول ۴۵ سال عمر نظام اسلامی، برعلیه نظام و ملت ایران توطئه می‌کنند و شعار حمایت از مردم را سر می‌دهند و بر مظلومان و مسلمانان ظلم و ستم می‌کنند.

وی با اشاره به عملیات ظفرمندانه وعده صادق در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت: به تعبیر فرمایش رهبری اثبات ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی در این عملیات مهم‌تر از موشک‌ها و پهپاد ها است و نباید از آن غفلت کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: در این عملیات مسئله قدرت، شهامت و شجاعتی است که پس از این عملیات در دل نیروها و ملت‌های جهان جوانه زده است و مسئله اصلی شکست هیمنه رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه این به معنای نادیده گرفتن تأثیر موشک‌ها و پهپادها نیست، گفت: ما نقش ابزارها، موشک‌ها و پهپادها را نادیده نمی‌گیریم بلکه این موشک‌ها و پهپادها غوغایی در جهان به پا کرد و توانست پایه‌های دشمن را به لرزه در آورد.

وی بیان کرد: در عملیات وعده صادق جسارت، شهامت و قدرت و اراده ملت ایران هیمنه دشمن را در هم شکست.

هیمنه دشمن در عملیات وعده صادق در هم شکست

رعایت قانون باید برای ما خط قرمز باشد

وی با اشاره به اجرای طرح «نور» توسط نیروی فراجا گفت: از زمان فتننه ۱۴۰۱ که با شعار حمایت از زن این فتنه آغاز شد اما آنها نه طرفدار زن و نه حقوق بشر هستند، رهبر فرزانه انقلاب در دیدارهای و مقاطع مختلف و شرایط جامعه به مسئله حجاب پرداخته‌اند که یکی از مهمترین و محوری ترین بیانات ایشان، فرمایشات در دیدار رمضانی با مسئولان کشور است که فرمودند «کشف حجاب هم حرام شرعی و هم سیاسی است».

وی بیان کرد: رهبرانقلاب فرمودند مسئله حجاب هم فقهی و شرعی و قانونی است اما از نظر قانون همه باید قانون را رعایت کنند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اجرای طرح «نور» که از ۲۵ فر.وردین ماه جاری از سوی نیروهای خدوم فراجا و با همکاری مردم و تذکر لسانی و با تدبیر به خوبی اجرا شده که از دست اندر کاران اجرای این طرح در شهرستان تقدیر می‌شود.

وی گفت: طرح «نور» طرح بسیار خوب و اثرگذار است و همه باید مطیع قانون بوده و رعایت قانون برای ما خط قرمز باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به روز ملی خلیج فارس در سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز بعد از ۱۱۷ سال گفت: نامگذاری ۱۰ اردیبهشت به نام روز ملی «خلیج فارس» یک اقدام بسیار فرهنگ ساز و گفتمان ساز در مقابله با تحریف گرایی نظام سلطه در رابطه با خلیج فارس است و ما ساحل نشینان و حاشیه نشینان این دریا بیشتر باید این روز را گرامی بداریم.

معلم تراز انقلاب اسلامی باید محور تحول بنیادین در آموزش و پرورش باشد

وی با گرامیداشت هفته معلم و شهادت شهید استاد مطهری گفت: معلمان مشعل داران هدایت هستند که در عرصه تعلیم و تربیت حق بزرگی بر گردن همه آحاد جامعه دارند.

وی بیان کرد: معلم تراز انقلاب اسلامی باید محور تحول بنیادین در آموزش و پرورش باشد و از دیدگاه فرهنگ اسلامی دعوت الهی و تربیت معنوی مهمترین رسالت معلم تراز انقلاب اسلامی است.

لزوم افزایش نظارت بر کارهای فرهنگی

وی با اشاره به برگزاری محفلی در کلبه فرهنگ و هنر گناوه و حواشی ایجاد شده گفت: ما با طنز مخالف نیستیم زیرا طنز اصولی می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما اگر این طنز تبدیل به ضد فرهنگ و هنر شود باید از آن جلوگیری شود.

امام جمعه گناوه گفت: متأسفانه این موضوع و خوانش شعری به ظاهر طنز باعث جریحه دار شدن قلوب مردم ولایتمدار شهرستان شده که مسئولان و دست اندر کاران این کار باید عذرخواهی کنند و دیگر از این برنامه‌های ضد فرهنگ و هنر در شهر اجرا نشود.

وی بیان کرد: نظارت بر برخی کارهای و برنامه‌های فرهنگی و هنری باید بیشتر شود تا اینگونه برنامه در شهر تکرار نشود.

وی گفت: مصلی جمعه برای برگزاری کنکور در این هفته در اختیار برگزارکنندگان کنکور و شرکت کنندگان قرار گرفت تا بهترین شرایط برای آینده سازان کشور و شهرستان فراهم و دانش آموزان بدون دغدغه بتوانند در آزمون شرکت کنند.

کد مطلب 6089157

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