واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس جفا به مردم محروم منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در خطبه‌های نماز جمعه کنگان با انتقاد از واگذاری سهام استقلال تهران به هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: ضمن احترام به همه تیم‌های ورزشی کشور و هواداران آنها، از هلدینگ خلیج فارس انتظار داریم همانگونه که آلایندگی پتروشیمی‌های این هلدینگ برای مردم جنوب استان بوشهر است، حمایت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی آن نیز باید برای مردم محروم این خطه باشد.

وی بیان کرد: چرا باید تیم‌های ورزشی ما از حداقل‌ها محروم باشند اما صدها میلیارد به تیم‌های پایتخت نشین تعلق بگیرد.

خطیب جمعه کنگان بیان کرد: در مسائل فرهنگی و اجتماعی و زیرساختی این خطه ده‌ها مشکل وجود دارد که هر وقت از صنعت درخواست داشتیم هزار بهانه برای نشدن دارند اما برای یک تیم اینگونه هزینه می‌کنند.

محمودی گفت: از نمایندگان عالی دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست دارم این دغدغه مردم را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: سهم مردم کنگان از هلدینگ خلیج فارس باید گرفته شود.

خطیب جمعه کنگان با تبریک روز معلم و تجلیل از مقام شامخ شهید معلم و فیلسوف بزرگ شهید آیت الله دکتر مطهری اظهار نمود: شهید مطهری فقیه و فیلسوف و معلم بزرگی بود که از هر فرصتی برای روشنگری و هدایتگری استفاده می‌کرد.

محمودی با عنوان اینکه معلم فقط اختصاص به آموزش و پرورش ندارد گفت: هر کسی نقش هدایتگری و تعلیم و تربیت دارد شایسته قدرشناسی است.

وی با عنوان اینکه معلمی شغل انبیاست افزود: هدایت، تعلیم، ارشاد و احیای نفوس میراث انبیایی است که معلم نیز چنین نقشی دارد.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراها مظهر مشارکت مردم در حاکمیت و نقشی کلیدی در مدیریت شهری دارند و احترام به آنان احترام به مردم است زیرا شوراها وکلای مردم اند.

لزوم حمایت از کارگران

محمودی با اشاره به اهتمام نظام دینی به مسئله شوراها در تشکیلات مختلف، با قدردانی از تلاش‌های شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان کنگان افزود: بارها شاهد بودیم وکلای مردم برای پیگیری مشکلات مردم به مرکز کشور سفر کرده و در کشور و استان مطالبات مردمی را پیگیری کردند.

وی با تاکید بر پیگیری امور و مطالبه گری گفت: نقد و مطالبه گری از شوراها خوب است اما تقدیر و قدرشناسی از کارها و خدمات نیز شایسته است.

امام جمعه کنگان با اشاره به سالروز دستور رهبری مبنی بر مبارزه با فساد گفت: دستگاه‌های مسئول در قوای مختلف با رصد و نظارت جدی برای عینیت بخشیدن به فرمان مطاع معظم له بیش از پیش جدیدت داشته باشند.

خطیب جمعه کنگان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس و لزوم اقدام فرهنگی و گفتمان ساز برای جلوگیری از تحریف در این زمینه و با عنوان اینکه ملت بزرگ ایران اجازه نمی‌دهند کسی عزت شأن را خدشه دار کند گفت: هر کشوری بخواهد کوچک‌ترین دست درازی کند، حافظان خلیج همیشه فارس دست او را قطع خواهند کرد.

محمودی با تبریک روز جهانی کار و کارگر و عنوان اینکه کارگران ایرانی محور اصلی تحقق شعار سال و افسران جبهه اقتصادی و سازندگی و حرکت دهنده چرخ تولید کشورند، با استناد به روایات و نیز کلام بزرگان از جمله مقام معظم رهبری، بیان کرد: همه مردم و مسئولان باید نسبت به حقوق کارگران اهتمام جدی و عملی داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت امنیت شغلی کارگران، رعایت عدالت در دریافت حقوق و نیز ضرورت مسلح شدن کارگران به دانش روز و متناسب با نیاز کشور، به صنعتی بودن شهرستان کنگان اشاره و گفت: متولیان صنعت در امر بکارگیری نیروهای بومی در رده‌های مختلف اهتمام جدی ورزند.