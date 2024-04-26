به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲سال غرب آسیا که از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه به میزبانی اردن آغاز شده بود امروز ادامه یافت که تیم ملی ایران با قبول شکست ۲ بر یک برابر عربستان، باید برای کسب مقام سومی به میدان برود.

تیم پسران کشورمان در بازی اول انفرادی توسط امیرکسری رنجبر به پیروزی رسید اما در بازی دوم آراد زینلی نتوانست به برتری دست یابد، در ادامه تکلیف تیم برنده به دیدار دونفره کشیده شد که عربستان در نهایت ۲ بر یک برنده شد تا شاگردان امیرحسین اسفندیاری شانس حضور در فینال را از دست بدهند.

امیرکسری رنجبر، رادین تقوی و آراد زینلی با هدایت امیرحسین اسفندیاری و لاوین حکیمی، شایلین ظفریکایی و سوگند عالیشاهی با هدایت هنگامه عزیزی در این مسابقات حضور یافتند. سرپرستی این تیم نیز بر عهده سیدرضا کافی رئیس هیات تنیس خراسان شمالی است. رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲سال غرب آسیا از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه به میزبانی اردن آغاز شده و در حال برگزاری است.

گفتنی است در همین مسابقات، تیم دختران کشورمان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.