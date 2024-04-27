انتخابات مرحله دوم گنبد در ۲۳۰ شعبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مهاجر عصر روز شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مرحله دوم انتخابات در روز ۲۱ اردیبهشت خبر داد و اظهار کرد: در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان با حضور و مشارکت بسیار خوب مردم برگزار شد که در این دوره از انتخابات حوزه گنبدکاووس به دور دوم کشیده شد.

وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ ناظر بر روند برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند، افزود: این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه گنبدکاووس در ۲۳۰ شعبه برگزار می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان گفت: نامزدهای حوزه انتخابیه گنبدکاووس از بامداد پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت تبلیغات خود را به صورت رسمی آغاز خواهند کرد که این تبلیغات تا ۸ صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.