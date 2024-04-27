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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۰:۲۴

آیت الله اعرافی:

زن و خانواده مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب است

زن و خانواده مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب است

قم- مدیر حوزه های علمیه کشور زن و خانواده را مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب برشمرد و گفت: ما در عرصه منطق قابل اجرایی در جهان داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعدازظهرشنبه در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه، اخلاق و فقه سه عامل تحول آفرین در علم و دانش هستند و تحقق آنها مسلتزم اهتمام به لایه‌های عملیاتی می‌باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: امروز متاسفانه در برخی از حوزه‌ها از جمله معماری و شهرسازی اسلامی از الگوی اسلامی علی رغم وجود افراد فرهیخته در تاریخ همچون شیخ بهایی بی بهره هستیم.

امام جمعه قم ابراز کرد: زن و خانواده را مرز مواجهه جمهوری اسلامی با غرب است ضمن اینکه انقلاب اسلامی منطق قابل اجرایی در جهان دارد.

این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: انقلاب اسلامی الگوهایی را در موضوع زن خلق کرده و دشمنان نیز با تمرکز به این مسائل قصد کمرنگ نمودن یکسری دستاورها را دارد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: تعهد به ارزش‌ها و الگوهای مبنی بر اسلام و انقلاب منطق یک زن مسلمان می‌باشد و این الگوها باید در جامعه نهادینه شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اذعان کرد: دانش فنی و بنیه علمی باید در دانشگاه حضرت معصومه (س) و سایر دانشگاه‌ها تقویت بشود ضمن اینکه حضور موثر حوزه علمیه و دانشگاه در عرصه‌های فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 6090460

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