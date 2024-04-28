به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام اشتری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: اینکه از مجموع ۷۰ شهر آذربایجان شرقی تعداد ۱۲ شهر دارای طرح جامع مدیریت پسماند باشند، جای تأمل و البته نگرانی دارد، چون در صورت بی توجهی به این موضوع مهم زیست محیطی آینده بهداشت محیط و فضای عمومی شهرها با مخاطرات بسیار عدیده ای مواجه خواهد شد.

وی هر گونه توسعه پایدار بدون توجه به موازین و ضوابط زیست محیطی را بی نتیجه و منجر به بروز انواع مشکلات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی دانست و یادآور شد: هر گونه توسعه باید با مد نظر قرار دادن مسائل زیست محیطی به ویژه در حوزه مدیریت پسماندها به انجام برسد.

اشتری از شهرداری و شوراهای اسلامی شهرهای آذربایجان شرقی خواست تا با نگرشی خاص به مساله حیاتی مدیریت پسماندها توجه و با اقدام به موقع و فوری خود زمینه‌های لازم و کافی برای تصویب این طرح‌ها را در ۵۸ را ایجاد کنند.

وی دفع پسماندهای غیر بهداشتی در کلانشهر تبریز در ۲ سال اخیر را مناسب توصیف و اظهار کرد: در این دوره زمانی شهرداری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای دفع بهداشتی پسماندهای شهری هزینه کرده است که این امر نشان دهنده توجه و اهتمام خاص این مجموعه به مسائل زیست محیطی است، اما انتظار داریم این اقدامات متوقف نشده و با قدرت و حدت بیشتری ادامه یافته و تقویت شود.

اشتری یکی از چالش‌های بسیار مهم و محوری در مدیریت پسماندها در آذربایجان شرقی به خصوص تبریز را عدم اجرایی شدن کامل طرح تفکیک زباله از مبدا اعلام کرد و یادآور شد: این طرح باید در دهه ۱۳۹۰ اجرایی می‌شد که بنا دلایلی هنوز شاهد اجرای آن در این کلانشهر ۲ میلیون نفری نیستیم.

وی موضوع دفع و جمع آوری بهداشتی زباله‌ها را مهم‌ترین چالش کنونی زمین و محیط زیست عنوان و اضافه کرد: مدیریت نادرست پسماندها امروز یکی از مهمترین معضلات محیط زیستی در جهان است که خسارت ناشی از آن ارقام بسیار بالا و هنگفتی را در بر می‌گیرد و باید توجه داشت که تفکیک زباله از مبدا به احترام زمین پاک می‌تواند ثمربخش باشد.