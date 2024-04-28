کامیار جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت گرامیداشت روز روانشناس و مشاور، اظهار کرد: ارائه خدمات مشاورهای تأثیر بسزایی در کاهش ناهنجاریهای موجود و افزایش سطح آگاهی مددجویان در عرصههای مختلف دارد.
وی با اشاره ارائه خدمات مشاوره گسترده و رایگان به مددجویان کمیته امداد کرمانشاه، افزود: فرآیند مشاوره بهصورت فردی و گروهی در زمینههای زوج درمانی، خانواده درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره تحصیلی و کنکوری، مشاوره شغلی، کودک و نوجوان، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی در سطح استان انجام میشود.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه ادامه داد: این فعالیت توسط ۲۴ نفر مشاور و روانشناس در مقاطع ارشد و دکتری صورت میگیرد.
به گفته جمشیدی، این خدمات مشاورهای بر اساس نیازسنجی و شناسایی موارد مختلف برای خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد این استان در سطح کیفی مطلوب و قابل قبولی انجام شده و تلاش میشود که در سطح گستردهتری پیرامون رفع مشکلات و معضلات اجتماعی مددجویان ارائه شود.
وی خاطر نشان کرد: طی سال گذشته ۲۴ هزار خدمت مشاورهای به مددجویان این نهاد مقدس در استان کرمانشاه ارائه شده است که همه این فعالیتها به صورت رایگان و با حضور کارشناسان مجرب و با تجربه بوده است.
جمشیدی تاکید کرد: بر اساس بازخورد دریافتی اداره فرهنگی کمیته امداد، این مشاورهها تأثیر بسزایی در کاهش ناهنجاریهای موجود و افزایش سطح آگاهی این مددجویان در عرصههای مختلف داشته است و امیدواریم شاهد نتایج بهتری در سنوات آینده باشیم.
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