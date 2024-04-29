دیدگاه اساتید دانشگاه تهران درباره تحول در علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ۵ ساعته خانه گفتگوی تحول در علوم انسانی با حضور بیش از ۸۰ استاد برجسته و چهره‌های علمی و فرهنگی کشور در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.

محمد مقیمی استاد دانشکده مدیریت و رییس دنشگاه تهران در این نشست گفت: اجتهاد علمی در حوزه تحول علوم انسانی یعنی اینکه دو بال قدرت نظریه پردازی و جسارت و جرأت و پذیرش ریسک که عمدتا ناظر بر اجرای این مقوله در محیط دانشگاه است را مدنظر داشته باشیم و این موضوع را با جدیت در دانشگاه دنبال کنیم. در راستای این دغدغه، شورای تحول علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و یک دوره مدیریتی را پشت سر گذاشت و امروز در دوره جدید مدیریت شورای تحول علوم انسانی که آقای دکتر عاملی استاد محترم دانشگاه تهران مسئولیت آن را پذیرفتند، دوره‌ای تازه را در زمینه تحول در علوم انسانی آغاز کرده‌ایم.

در ادامه این نشست سعید رضا عاملی رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: دانشجویان المپیادی های فیزیک و ریاضی اکثرا در رشته های فیزیک و ریاضی تحصیل می کنند و همه تمایلات به سمت رشته های پزشکی، مهندسی های پول ساز و رشته هایی که به لحاظ کسب و کار و به شئون اجتماعی در جایگاه بالایی قرار دارند است.



مهدی الوانی رییس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: یک نوعی شبکه های دانش آفرینی بین دانشگاهیان ایجاد کنیم این شبکه ها باید ایجاد شود و اداره بازی و ستاد درست کردن فایده ندارد، استادان ما با یکدیگر ارتباط ندارند و این یعنی ما شبکه های دانش آفرینی نداریم.