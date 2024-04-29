عزم هیات تجاری الجزایر برای توسعه همکاری فناورانه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناکمال حمنی، رئیس اتاق بازرگانی الجزایر که در راس یک هیات تجاری برای شرکت در نمایشگاه ایران اکسپو به تهران سفر کرده است در حاشیه بازدید از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در خانه نوآوری و فناوری (IHIT) گفت: تمام قسمت‌ها برای من جذاب بود ولی بخش تجهیزات پزشکی بیشتر توجه من را به خود جلب کرد.

وی اظهار کرد: علاوه بر سطح بالای تکنولوژی، صمیمیت و خلوصی که در ایرانی ها دیدیم؛ عزم ما را بیش از پیش برای توسعه همکاری ها با ایران جزم شد.

به گفته او، امروز نمایندگان الجزایر شاهد آمادگی ایرانی‌ها برای انتقال فناوری به تمام نقاط جهان بودند و از این میزان امادگی ایرانیان بسیار حیرت زده شدند.

ضمن اعلام خرسندی از بازدید دستاوردهای ایرانی گفت: اقتصاد ایران بسیار پیشرفته است؛ بطور مثال شتابدهنده خطی پزشکی که تاکنون تکنولوژی ساخت این دستگاه در انحصار آمریکا، انگلیس و چین بوده است و ایران چهارمین کشور در جهان است که توانسته است این تکنولوژی دقیق، پیچیده و حساس را بومی سازی کند.

ایشان اظهار کرد: به گفته مسئولین این شرکت دانش بنیان هزینه خرید این دستگاه از خارج از کشور حدود یک و نیم میلیون دلار ارز از کشور خارج می کرد که اکنون با یک سوم این قیمت، این دستگاه در اصفهان ساخته شده است؛ این امر نشان دهنده قدرت ایرانی است.