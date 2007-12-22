جمعیت استان زنجان رو به جوانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین دیزج ‌نژاد عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان افزود: افراد بین 15 تا 29 سال در این گروه سنی جای می‌ گیرند که در مقایسه آمار این گروه، طی سالهای 75 تا 85، مشخص شد جمعیت جوان استان از 62/28 درصد در سال 75 به 91/35 درصد در سال 85 رسیده است.

وی تاکید کرد: افزایش سهم جمعیتی این گروه سنی لزوم برنامه‌ ریزی گسترده در بحث آموزش و پرورش، اشتغال، ایجاد مسکن مناسب و ازدواج آنان را نشان می‌ دهد.

دیزج نژاد در ادامه از رشد 5/2 درصدی جمعیت استان زنجان در 550 سال گذشته خبر داد و یادآور شد: جمعیت زنجان در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 50 سال گذشته 376 هزار و 201 نفر بوده است.

معاون برنامه ریزی استان زنجان ادامه داد: این میزان جمعیت در آخرین سرشماری که در سال گذشته صورت گرفت به 964 هزار و 601 نفر رسید.

دیزج نژاد عنوان کرد: پس از این رشد، سهم جمعیت استان برابر با 37/1 درصد از جمعیت 70 میلیون و 476 هزار و 846 نفری کشور شد.