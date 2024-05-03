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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۹

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است

تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، این سازمان صرفا مکلف به تامین داروهای موجود در فهرست رسمی داروهای کشور یا فارماکوپه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی گلایه‌های فضای مجازی از عدم دسترسی به تعدادی از داروها با اشاره به تک نسخه‌ای یا مسافرتی بودن آنها اعلام کرد: سازمان غذا و دارو صرفاً مکلف به تأمین داروهای موجود در فهرست رسمی کشور است.

بر اساس بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تجویز داروی خارج از فهرست دارویی توسط پزشکان ممنوع است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو علت تمایل برخی بیماران برای مصرف داروهای خارجی در حالی که که نمونه داخلی آن با قیمت مناسب‌تر وجود دارد، گفت: این موضوعی فرهنگی است که بخشی از آن به پزشکان هنگام گفت‌وگو با بیماران مرتبط می‌شود که بعضاً بر کیفیت نمونه خارجی تاکید بیشتری دارند و بخشی دیگر به خاطر تصورات غلطی است که در جامعه نسبت به محصول داخلی وجود دارد.

بنابراین گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو از چهره‌های مطرح فضای مجازی که دلسوزانه ممکن است پیگیر تهیه داروهای خارج از فهرست رسمی باشند که تجویز آنها وجاهت قانونی هم ندارد؛ خواست قبل از جمع آوری اطلاعات کامل و جامع از منابع موثق اطلاع رسانی اشتباه و گمراه کننده نداشته باشند.

کد مطلب 6095520
حبیب احسنی پور

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