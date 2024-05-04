به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سیدعمار حکیم، رییس جریان حکمت ملی عراق، در دیدار فرشاد مهدیپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، و هیئت همراه وی، وضعیت فرهنگ و ارتباطات دو کشور و چشماندازهای گسترش همکاریهای عراق و جمهوری اسلامی ایران را مورد رایزنی قرار داد.
در این دیدار که در دفتر رییس جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم بر ضرورت تبادل تجارب در بخشهای فرهنگی، هنری و آرشیوی تأکید کرد.
وی با اشاره به نیازهای جوامع اسلامی به برنامههایی فرهنگی که آنان را در برابر هجمه فرهنگی و اندیشههای منحرف مصون نگه دارد، بر ضرورت حمایت از برنامههای هنری و تولید فیلم و سریال و استفاده از فناوریهای نوین برای رساندن آن به مخاطبان تأکید کرد.
رییس جریان حکمت ملی عراق همچنین بر ضرورت توقف جنگ در غزه تأکید کرد و جامعه جهانی را در قبال پیامدهای آنچه در غزه میگذرد و سکوت در برابر کشتار و گرسنه نگهداشتن و نسلکشی مسئول دانست.
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