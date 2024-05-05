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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۳۹

سرهنگ فداییان:

مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید

مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید

رییس پلیس فتا استان سمنان در خصوص نصب همراه بانک‌های جعلی به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران، نرم افزارهای همراه بانک را فقط از منابع معتبر دریافت کنند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان امروز با اعلام خبر نصب همراه بانک‌های جعلی اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و… قابل دریافت است.

وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی بدافزار و قرار دادن نرم‌افزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند.

سرهنگ فداییان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتماً تلفن همراه خود را به آنتی‌ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی، cvv۲ و تاریخ انقضای کارت را بر روی گوشی تلفن همراه ذخیره نکنند.

سرهنگ فداییان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی حتماً از سکوهای عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک‌ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که اکثراً لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک‌ها به وسیله پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال می‌شود، اکیداً خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست تا در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

کد مطلب 6096817

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