به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان امروز با اعلام خبر نصب همراه بانکهای جعلی اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روشهای گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و… قابل دریافت است.
وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانکهای جعلی بدافزار و قرار دادن نرمافزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان میکنند.
سرهنگ فداییان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتماً تلفن همراه خود را به آنتیویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارتها، کلمه عبور سامانههای بانکی، cvv۲ و تاریخ انقضای کارت را بر روی گوشی تلفن همراه ذخیره نکنند.
سرهنگ فداییان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشنهای بانکی حتماً از سکوهای عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایتهای رسمی بانکها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشنهای آلوده که اکثراً لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامکها به وسیله پیامرسانها و شبکههای اجتماعی برای شما ارسال میشود، اکیداً خودداری کنید.
رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست تا در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.
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