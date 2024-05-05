هدر رفت آب در اردستان ۳ درصد کاهش یافت

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درصدد هستیم در سال جاری نیز ۱۵ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده آب در منطقه اردستان بازسازی و نوسازی شود، اظهار داشت: در سال گذشته هدر رفت آب در منطقه اردستان از ۲۷ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت که این روند کاهشی همچنان در دستور کار قرار دارد.

تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی اردستان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

وی به چگونگی تأمین ۲۰۰ لیتر در ثانیه نیاز آبی منطقه اردستان پرداخت و خاطر نشان کرد: حدود ۷۵ درصد نیاز آبی این منطقه از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و مابقی آن به وسیله ۵۰ حلقه چاه و ۱۵ باب قنات تأمین می‌شود، این در حالی است که نیاز آبی منطقه اردستان در پیک مصرف به ۲۶۷ لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به تأمین پایدار آب شرب سه شهر و ۱۰۹ روستا در منطقه اردستان تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در راستای تأمین پایدار آب شرب این منطقه اجرایی شده، اصلاح و بازسازی دو باب ایستگاه پمپاژ است چرا که هم اکنون میزان انتقال آب از خط آبرسانی اصفهان بزرگ به اردستان حدود ۷۵ لیتر درثانیه است که پیش بینی می‌شود با اصلاح پمپ‌های شناور این ایستگاه‌های پمپاژ، دبی انتقال آب به ۹۰ لیتر درثانیه افزایش یابد.

اکبریان افزود: این در حالی است که عملیات اجرایی این پروژه تا پایان خرداد ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

اکبریان خاطرنشان کرد: تکمیل خط آبرسانی به مجتمع روستایی همبرات و برزاوند، حفر چاه در منطقه زواره و تکمیل سیستم تله متری تأسیسات آبرسانی، دیگر اقداماتی است که در راستای تأمین پایدار آب شرب منطقه اردستان عملیاتی شده است.