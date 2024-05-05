توسعه ۳۰۰ هزار هکتار اراضی؛ افزایش سه میلیون تنی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در نشستی، راهکارهای تأمین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان‌های خوزستان، گیلان و مازندران را بررسی کردند.

در این نشست که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تأمین مالی توسعه ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

تأمین مالی ریالی این پروژه‌ها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد در خصوص یکی از روش‌های تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانک‌های کشور تصمیم‌گیری شود.

بر اساس این گزارش، با اجرای این طرح‌ها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها نیز در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.