به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سید محمد کرباسی، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام دادهایم و امیدوار هستیم که بهزودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.
وی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
به گفته او، هدف اصلی این است که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوریها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومیسازی شوند.
وی ادامه داد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکتها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند و طرحهای آنها مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و از پروژههای ضروری و اولویتدار کشور باشد، به همان میزان سرمایهگذاری، رقم مالیاتی از این شرکتها کسر میشود.
کرباسی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه بر اساس این توافقنامه قرار نیست بودجهای از سوی معاونت علمی و فناوری به اپراتورها داده شود بلکه هزینهای که هر اپراتور باید بهعنوان مالیات بپردازد، صرف پروژههای تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد؛ افزود: این امر به بومیسازی محصولات منجر خواهد شد و این همان طرحی است که سال گذشته بهعنوان قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانشبنیان به ارمغان آورد
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