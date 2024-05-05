به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از سطح شهر از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیادهروها و خیابانهای سطح شهر، با بیان اینکه سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها به هر دلیلی ممنوع است، اظهار کرد: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند..
دادستان کامیاران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیهها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابانها، پیادهروها، بازار و مسیرهای عبور و مرور اقدام میکنند و حقوق مردم را نادیده میگیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمتهای شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.
در این بازدید مقرر شد؛ هیچیک از دستفروشها و کسبههای سیار در شب وسایل خود را در محل رها نکنند و با ارائه دهندگان غیرمجاز قلیان در معابر و پیادهروهای پارک و اماکن تفریحی با توجه به مسائل بهداشتی و اینکه معابر پارکها، مسیر ورزش و تفریح شهروندان بوده برخورد جدی شود.
همچنین طی دستوری به مسؤولان شهری، در رابطه با جمعآوری و ساماندهی سهچرخههای موتوری سطح شهر که باعث ترافیک در مسیرهای اصلی شهر شدهاند و فاقد پلاک هستند مقرر شد مکان مناسبی که در نظر گرفته شده، منتقل و ساماندهی شوند.
در پایان دادستان کامیاران از تعدادی از املاک که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در رابطه با آنها صادر شده، ولی اجرا نشده، بازدید کرد، پروندههای مربوطه را مطالبه، علت اجرا نشدن آنها را جویا شد و دستورات لازم را درباره هریک صادر کرد.
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