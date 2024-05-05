به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان بوشهر ۲۰ پایگاه امداد هلال احمر شامل پایگاه‌های امداد جاده‌ای، کوهستان، سگ‌های جست‌وجو و نجات و امداد دریایی فعال است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۴ خانه هلال در سطح استان اضافه کرد: ۲ هزار و ۵۸۱ نفر در ۵۲ خانه هلال شهری و ۸۲ خانه هلال روستایی مستقر بوده و در عرصه‌های آموزش و رسیدگی به حوادث فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به اینکه یک ششم روستاهای استان بوشهر دارای خانه هلال باشند تاکید کرد: چهار خانه هلال استان برای راه‌اندازی بانک امانات تجهیزات پزشکی پیش قدم شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت یکی از چالش‌ها را نبود پایگاه امدادی هلال احمر در شهرستان عسلویه عنوان کرد و افزود: احداث آشیانه بالگرد هلال احمر با وجود داشتن مجوز و اعتبار مصوب ۴۰ میلیارد ریالی طی چهار سال متوقف مانده است.

گناوه پایگاه دریایی ندارد

ایزدپناه خاطرنشان کرد: به منظور راه‌اندازی مرکز آموزش امداد دریایی جنوب کشور در بوشهر پیگیری شده و استان بوشهر با داشتن امکانات مناسب زیرساختی و نیروی انسانی مجرب شرایط خوبی در این زمینه دارد.

وی با اشاره به نیاز استان بوشهر به ایجاد پنج پایگاه امدادی ساحلی بیان کرد: استان بوشهر با هشت شهرستان ساحلی و داشتن ۸۰۰ کیلومتر ساحل میزبان خیل عظیم گردشگران است و باید پایگاه‌های لازم ایجاد شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر تصریح کرد: گناوه با وجود اینکه قطب گردشگری استان بوشهر است، از داشتن پایگاه امداد ساحلی بی‌بهره است؛ این در حالی است که این شهرستان دارای نیروی انسانی مجرب و امکانات و تجهیزات خوبی است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نجات‌گران در ۳۱ عملیات ۳۹ نفر از غرق‌شدگی نجات دادند افزود: زمین ایجاد پایگاه دریایی امدادی در گناوه در بستر دریا است و امکان ساخت در این زمین وجود ندارد.