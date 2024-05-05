به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی گفت: هفتمین دوره طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) از ۱۰ آبانماه ۱۴۰۲ در سطح مدارس دوره اول متوسطه سراسر استان آغاز و ادامه دارد.
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با بیان اینکه طرح ملی نجات آب، ویژه دانش آموزان پایههای هفتم تا نهم دوره متوسطه است گفت: امسال ۵۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در این طرح شرکت کردند.
محجوبی اظهار کرد: با ابتکار سازمان جهاد دانشگاهی (مشاور طرح در استان) در هفتمین سال اجرای این طرح برنامههای متنوعی شامل، برگزاری بازیهای تیمی آنلاین با موضوع آب، تهیه و طراحی ویدئو کلیپهای آموزشی، برگزاری مسابقات الکترونیکی از محتوای ویدئو کلیپها، برگزاری مسابقات سه رشتهای و رویداد سما (سپاس مادرانه آب) در دستور کار قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در ادامه با بیان اینکه همه مسابقات، موضوعات و محتواهای آموزشی با موضوع آب است، گفت: در مسابقات سه رشته عکاسی، نقاشی و تئاتر کاغذی، مجموع ۱ یکهزار و ۵۵۰ اثر از دانش آموزان ۳۳۹ مدرسه به دبیرخانه هفتمین دوره طرح نجات آب استان یزد ارسال شد که از این تعداد، یکهزار و ۳۲۰ اثر به مراحل پایانی راه یافتند.
محجوبی ادامه داد: برگزاری بازیهای تیمی آنلاین از طرح ابتکاری استان یزد در این طرح ملی بوده است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در ادامه برگزاری سومین سال طرح سواد آبی در مدارس متوسطه سراسر استان خبر داد و گفت: این طرح ملی دانش آموزی سواد آبی ویژه دانشآموزان پایه دهم و یازدهم دوره متوسطه در ۲۲۰ مدرسه سراسر استان برگزار شد.
محجوبی ادامه داد: در این طرح مسابقات و نوآوریهای مختلفی از جمله برگزاری مناظرههای دانشآموزی بین ۲۷ هزار و ۴۰۰ دانشآموز دور دوم متوسطه برگزار شد و همچنین مسابقه «خبرنگار آب باشید» با توجه به فعالیت ۱۳ فصل اول کتاب انسان و محیط زیست در بین دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد.
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