به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه ویژه بررسی روند فعالیت صنایع دریا محور در گیلان شناسایی ظرفیت‌های مهم و آسیب شناسی این حوزه را در گام نخست مهم دانست و اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریایی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری در دستور کار است.

وی بهره‌برداری حداکثری از ذخایر زیست بوم دریایی را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید و همسو شدن نهاده‌های مرتبط و تدوین سیاست‌های یکپارچه برای توسعه فعالیت‌های دریا محور بر شمرد و گفت: کارخانجات موجود در صنایع تبدیلی و کشتی سازی و سایر فعالیت‌ها بایستی بر اساس الگوی اقتصادی آمایش سرزمینی استقرار و توسعه یابند.

این مسئول بر استفاده بیشتر از حمایت‌های صندوق صنایع دریایی کشور برای ایجاد کارخانجات مرتبط تاکید کرد و عنوان کرد: تدوین سیاست‌های یکپارچه و تقسیم کار برای دستگاه‌های متولی توسط دبیرخانه این کارگروه در سازمان برنامه بودجه استان می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در حوزه را تسهیل و تسریع کند.

پورحیدری وجود ساحل ۳۰۰ کیلومتری نوار ساحلی دریای خزر را ظرفیتی بالقوه توصیف کرد و اضافه کرد: نقشه ژئوفیزیکی برای جانمایی دقیق به دور از مخاطرات زمین شناختی، زیرساخت‌های ساحلی گیلان؛ توسط مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی زیر مجموعه وزارت صمت با مقیاس یک پنجاه هزارم در حال انجام است و موضوع سرمایه‌گذاری شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه نیز از طریق معاونت امور اقتصادی استانداری در حال پیگیری می‌باشد.