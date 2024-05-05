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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۵۴

کمیته اجرایی همایش ملی بهره‌وری تشکیل شد

کمیته اجرایی همایش ملی بهره‌وری تشکیل شد

کمیته اجرایی همایش ملی بهره‌وری ایران تشکیل شد. همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۳، روز سه‌شنبه اول خرداد همزمان با روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۳، روز سه‌شنبه اول خرداد همزمان با روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف برگزار خواهد شد.

امسال این همایش با شعار «ایران قوی، ایران بهره‌ور» و با حضور جمعی از مقام‌های دولتی، اساتید، متخصصان و صاحبنظران حوزه بهره‌وری برگزار خواهد شد.

در حاشیه این همایش، نخستین نمایشگاه تخصصی «ایران بهره‌ور» در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد در تالار وحدت برگزار خواهد شد. محورهای این نمایشگاه «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «آب و محیط زیست»، «راه و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «انرژی»، «کشاورزی» و «خدمات» است.

لازم به ذکر است؛ تأثیر بهره‌وری در جهش تولید با مشارکت مردم، بهره‌وری در برنامه پنج‌ساله هفتم کشور و توسعه جریان نوآوری بهره‌ور از محورهای این همایش یک روز است.

کد مطلب 6097307

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