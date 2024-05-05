به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۳، روز سه‌شنبه اول خرداد همزمان با روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف برگزار خواهد شد.

امسال این همایش با شعار «ایران قوی، ایران بهره‌ور» و با حضور جمعی از مقام‌های دولتی، اساتید، متخصصان و صاحبنظران حوزه بهره‌وری برگزار خواهد شد.

در حاشیه این همایش، نخستین نمایشگاه تخصصی «ایران بهره‌ور» در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد در تالار وحدت برگزار خواهد شد. محورهای این نمایشگاه «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «آب و محیط زیست»، «راه و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «انرژی»، «کشاورزی» و «خدمات» است.

لازم به ذکر است؛ تأثیر بهره‌وری در جهش تولید با مشارکت مردم، بهره‌وری در برنامه پنج‌ساله هفتم کشور و توسعه جریان نوآوری بهره‌ور از محورهای این همایش یک روز است.