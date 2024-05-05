به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حمیدرضا اعرابی، در سفر به منطقه جنوب شرق، ضمن برگزاری نشست صمیمی با کارکنان منطقه، از واحدهای مختلف ارتباطات ثابت و سیار و مانیتورینگ رگولاتوری بازدید کرد و بر لزوم نظارت هوشمند و لحظه‌ای شاخص‌های کیفی شبکه تأکید کرد.

معاون نظارت بر امور پستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه‌ای مشترک با حضور مدیرعامل شرکت پیشگامان به عنوان مجری طرح فیبر نوری در استان هرمزگان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت این استان، میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری در هرمزگان را بررسی و ارزیابی کرد.

اعرابی همچنین در نشستی با حضور معاون عمرانی استانداری هرمزگان، بر اهمیت افزایش همکاری شهرداری‌های استان با شرکت پیشگامان در راستای تسریع اجرای پروژه فیبر نوری تأکید کرد.

معاون نظارت بر امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، به همراه مدیر عامل، نمایندگان و پیمانکاران شرکت پیشگامان، از تمام مراحل اجرای پروژه فیبر نوری بندرعباس بازدید و مقرر کرد این شرکت سرعت پیشرفت پروژه و سطح اتصال منازل و کسب و کارها به اینترنت فیبر نوری در شهر بندرعباس و کل استان را افزایش دهد.

وی همچنین بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود منطقه و بکارگیری بسیج نیروها در راستای نظارت دقیق‌تر و تسریع در فرآیند بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات کنترل پروژه منظم و هفتگی توسط منطقه تاکید کرد.