نظر فنی آستان مقدس حضرت معصومه (س) برچیدن سازه سردر صحن شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمود نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از پروژه‌های عمرانی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها که در دهه کرامت رونمایی خواهد شد، فاز نخست مقرنس کاری بالای سر رواق است که این پروژه به همت هنرمندان قمی، تذهیب کاری و نقاشی شده است.

معاون اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بیان کرد: درب قلمزنی که از چند بخش تشکیل شده و ترکیبی از هنرهای تجسمی است به همت هنرمندان قمی و اصفهانی در حرم قم انجام پذیرفته و در دهه کرامت از این اثر فاخر رونمایی خواهد شد و سپس برای نصب به مشهد ارسال و تقدیم آستان قدس رضوی خواهد شد.

محمود نژاد عنوان کرد: دو تن از خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هزینه‌های این پروژه را متقبل شدند.

وی ادامه داد: رونمایی از کاشی کاری صحن جواد الائمه علیه السلام حرم بانوی کرامت، از برنامه‌هایی است که در دهه کرامت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی گفت: ساخت ضریحی برای مکان مقدس رأس الحسین علیه السلام در کشور سوریه نیز در کارگاه حرم بانوی کرامت انجام شده که در این دهه در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رونمایی می‌شود که هزینه‌های آن نیز از سوی خیرین و خادمان حرم مطهر پرداخت شده است.

معاون اجرایی حرم بانوی کرامت با اشاره به احداث ساختمان چند منظوره موکب حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در عراق بیان کرد: در ایام اربعین این موکب خدمات بسیاری را به زائران حسینی ارائه می‌دهد که با تکمیل این موکب، امید است کمبودها در بخش اسکان زائران برطرف شود.

محمودنژاد در خصوص ساختمان موکب حرم در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا گفت: این ساختمان در ۳ هزار متر مربع و در دو طبقه با بخش‌های مختلف رفاهی و خدماتی احداث و در حال تکمیل است و در دهه کرامت امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۱ پروژه عمرانی در ایام دهه کرامت امسال رونمایی خواهد شد افزود: ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در حال ساخت است که در سالهای آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص سرانجام احداث سردر ورودی صحن شرقی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها گفت: این سازه نیمه کاره است و ساخت و سازها در بسط شرقی حرم مطهر زیر نظر حرم نبوده و تحت عنوان پروژه ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که نظر فنی آستان مقدس بانوی کرامت برچیدن آن است.