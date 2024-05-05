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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۷

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

وقوع ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان/ یک نفر جان باخت

وقوع ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان/ یک نفر جان باخت

سمنان_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به پنج حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: این حوادث یک کشته بر جای گذاشته است.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی یک هفته گذشته پنج حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، ابراز داشت: از این حوادث سه مورد واژگونی خودرو و یک مورد انحراف خودرو و یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است.

وی ضمن بیان اینکه در این حوادث یک نفر جان باخت، افزود: سقوط از پل و واژگونی نیسان در کیلومتر ۱۴ محور گرمسار به آرادان منجر به فوت یک هموطن شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه حوادث رانندگی مصدومیت ۹ نفر را به همراه داشته است، ابراز داشت: واژگونی تویوتا کرولا کیلومتر ۲۹ محور سمنان به فیروزکوه دو مصدوم و واژگونی سانتافه در کیلومتر ۲۲ محور فولاد محله - دامغان چهار مصدوم برجای گذاشت.

درخشان ضمن بیان اینکه انحراف از جاده پیکان وانت و سقوط آن در کانال آب محور آرادان به گرمسار، فرعی بنه کوه، روستای عروس پرون دیگر حادثه مهم استان بود، تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم برجای گذاشت.

وی ضمن بیان اینکه برخورد نیسان با کامیون در کیلومتر ۶۴ محور دامغان به سمنان حادثه دیگر رانندگی در استان بود، افزود: طی این حادثه دو نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 6097487

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