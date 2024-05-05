وقوع ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان/ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی یک هفته گذشته پنج حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، ابراز داشت: از این حوادث سه مورد واژگونی خودرو و یک مورد انحراف خودرو و یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است.

وی ضمن بیان اینکه در این حوادث یک نفر جان باخت، افزود: سقوط از پل و واژگونی نیسان در کیلومتر ۱۴ محور گرمسار به آرادان منجر به فوت یک هموطن شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه حوادث رانندگی مصدومیت ۹ نفر را به همراه داشته است، ابراز داشت: واژگونی تویوتا کرولا کیلومتر ۲۹ محور سمنان به فیروزکوه دو مصدوم و واژگونی سانتافه در کیلومتر ۲۲ محور فولاد محله - دامغان چهار مصدوم برجای گذاشت.

درخشان ضمن بیان اینکه انحراف از جاده پیکان وانت و سقوط آن در کانال آب محور آرادان به گرمسار، فرعی بنه کوه، روستای عروس پرون دیگر حادثه مهم استان بود، تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم برجای گذاشت.

وی ضمن بیان اینکه برخورد نیسان با کامیون در کیلومتر ۶۴ محور دامغان به سمنان حادثه دیگر رانندگی در استان بود، افزود: طی این حادثه دو نفر مصدوم شدند.