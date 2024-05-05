آب‌ بسته بندی چه مزیت هایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری، با بیان اینکه آب‌های بسته بندی دارای مزایای متعددی هستند، از عدم وجود آلودگی‌های میکروبی و انگلی بیماری‌زا، وجود محدوده‌های مجاز املاح و فلزات سنگین و آفت کش‌ها به عنوان بخشی از این مزایا یاد کرد و گفت: دلیل کنترل کیفیت این محصولات در محل تولید از منبع اصلی آب گرفته تا پایان فرایند است در حالی که برای آب چاه کنترلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اظهارنظر در مورد اینکه مصرف آب چاه فقط منجر به بروز سنگ کلیه می‌شود، غیرمسئولانه و غیرکارشناسی است، یادآور شد: آب چاه‌ها ممکن است آلودگی‌های زیادی داشته باشند که ممکن است به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی، کشاورزی، مراکز صنعتی و منابع دیگر آب‌های زیرزمینی متصل آلودگی به ترکیبات آلی، نیترات و سولفات داشته باشد.

انصاری ادامه داد: در تولید و عرضه آب‌های بسته بندی، فرآیندهای صنعتی رعایت شده و مجوزهای لازم پس از بررسی‌ها و آزمایشات متعدد اخذ می‌شود. هر محصول یک شرایط نگهداری دارد که توسط تولید کننده در بسته بندی محصول اعلام می‌شود که مصرف کننده، فروشنده و توزیع کننده ملزم به رعایت الزامات انبارداری، حمل و نقل و نگهداری هستند.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر شرایط نگهداری هر محصولی رعایت نشود، طبیعی است که شاید خطراتی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد و این هم محدود به یک فرآورده مانند آب بسته بندی شده نیست. ظروف بسته بندی پت در ایران و دنیا، مختص آب‌های آشامیدنی نیست بلکه در نوشابه‌ها، روغن‌های خوراکی، برخی لبنیات و شیشه‌های شیرخوری کودکان نیز از مواد پت استفاده می‌شود.