اعزام زائر اولی ها به مشهد طی دهه کرامت در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن محمودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های ایام دهه کرامت این منطقه اظهار داشت: از مدت‌ها قبل جلسات ستادی با حضور مسئولان و بویژه فعالان و گروه‌های مردمی در سطح شهرستان ورامین به منظور بزرگداشت ایام دهه کرامت تشکل شد.

وی افزود: هدف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برگزاری مراسم و برنامه‌ها توسط خود مردم است به همین خاطر در بزرگداشت ایام دهه کرامت، گروه‌ها و تشکل‌های مردمی بیشترین نقش را ایفا می‌کنند.

رئیس ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به خدمات اجتماعی ارائه شده در ایام دهه کرامت ادامه داد: ایام دهه کرامت بهترین فرصت برای ارائه خدمات اجتماعی و گره گشایی از مشکلات مردم است تا شیرینی این ایام در کام نیازمندان احساس شود به همین خاطر مواردی نظیر آزادی زندانیان، توزیع بسته معیشتی، پرداخت هزینه‌های درمانی، اعزام زائران اولی ورامین به مشهد مقدس و … در دستور کار ستاد دهه کرامت ورامین قرار دارد.

محمودی ادامه داد: شهرستان ورامین این افتخار را دارد که در مسیر زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و زائران امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) قرار داشته و تلاش داریم تا خدمات مختلفی را به زائران این دو وجود نورانی در ایام دهه کرامت ارائه کنیم.

رئیس ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین در ادامه با اشاره به این نکته که ده‌ها برنامه مختلف در ایام دهه کرامت در این شهرستان برگزار خواهد شد، ۸۰ برنامه محوری بزرگداشت دهه کرامت در ورامین را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- اهتزاز پرچم متبرک ومطهر حضرت رضا (ع) دراولین روز دهه کرامت در سازه ۳۰ متری در میدان بسیج ورامین

۲- حضور خادمیاران رضوی درنماز جمعه‌های شهر ورامین و خیر آباد به همراه باپرچم متبرک

۳- توزیع بیش از ۸۰۰ بسته سبد کالا به ارزش ریالی ۱۵ میلیون ریال (هر بسته) به نیازمندان

۴- پرداخت هزینه درمان ۱۰۱ فرد نیازمند در ایام دهه کرامت توسط مؤسسه خیریه پدر مهربان بقیع

۵-پ ذیرایی از زائران مشهد مقدس در ایستگاه راه آهن ورامین به مدت ۱۰ شب با برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع شکلات و شربت

۶- برپایی نمایشگاه دهه کرامت از تاریخ ۲۰ لغیت ۳۱ اردیبهشت ماه در مقابل امامزاده کوکب الدین شهرستان ورامین از ساعت ۱۷ الی ۲۱ با برپایی غرفه‌های عفاف و حجاب، سلامت، نقاشی کودکان، عروسک گردانی و چهره آرایی، عکاسی، دیوارنگاره، اهدای خون و پذیرایی

۷- اعزام ۶۰ زائر اولی ورامینی به مشهد مقدس همزمان با ایام دهه کرامت

۸- تجلیل از ۱۰۱ دختر روزه اولی همزمان با روز دختر در شهرستان ورامین

۹- برگزاری جشن خیابانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در مسجد جامع ورامین به همراه تجلیل از دختران هم نام حضرت معصومه (س) و اهدای هدایا به دختران با حجاب در قالب طرح عفاف و حجاب توسط واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام و کانون خدمت رضوی

۱۰- برپایی میز خدمت حقوقی ومشاوره سلامت در ۱۰ مسجد شهرستان ورامین به مدت ۱۰ شب در دهه کرامت

۱۱- اجرای تئاتر رضوی در دو نماز جمعه شهرستان ورامین و خیرآباد و اماکن عمومی شهر با استفاده از ظرفیت هنرمندان دیار ۱۵ خرداد

۱۲- برپایی شب شعر رضوی در سطح جنوبشرق استان تهران با حضور شاعران شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ عصر در سالن سازمان تبلیغات اسلامی

۱۳- حضور ۳۰۰ خادمیار رضوی با لباس خادمی همراه با خواندن سرود خدمت در نماز جمعه ورامین روز ۲۸ اردیبهشت

۱۴- حضور وسرکشی از ۱۰ خانواده شهید در ۱۰ شب دهه کرامت با حضور جمعی از مسئولان و خادمیاران رضوی

۱۵- مراسم اختتامیه جشن‌های دهه کرامت در پارک آزادگان ورامین و توزیع کیک ۸ متری به نیت امام هشتم

۱۶- هماهنگی با جمعی ازپزشکان ورامین به منظور معاینه ومداوای رایگان خانواده‌های نیازمند در دهه کرامت

۱۷- توزیع ۹ سری جهیزیه کامل به ۹ خانواده نیازمند ورامین در ایام دهه کرامت توسط کانون خدمت رضوی ورامین

۱۸- آزادی بیش از ۱۰ زندانی معسر مالی در دهه کرامت در ورامین

۱۹- تقدیر وتجلیل از خیرین و نیکوکاران شهرستان ورامین با اهدای تبرکات رضوی

۲۰- حضور پرچم حرم مطهر امام رضا (ع) به همراه خادمان امام هشتم در زندان‌ها، بیمارستان‌ها، خانه سالمندان و...

۲۱- برپایی ایستگاه صلواتی جنب مسجد جامع تاریخی ورامین به مدت ۱۰ شب

۲۲- برپایی جشن بزرگ دختران همزمان با ایام دهه کرامت در مقابل مسجد جامع ورامین

۲۳- برپایی جشن بزرگ دختران همزمان با ایام دهه کرامت در مقابل مسجد جامع ورامین

۲۴- تأمین لیوان و شکر برای فعالان فرهنگی بمنظور برپایی ایستگاه صلواتی در ایام دهه کرامت توسط پدر مهربان بقیع

۲۵- برپایی کارگاه‌های عفاف و حجاب

۲۶- برگزاری جشن‌های خیابانی در محلات ورامین با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری و پذیرایی از عموم مردم

۲۷- برگزاری مسابقه آشنایی با سیره و روش زندگی امام رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (سلام الله علیها) در بستر فضای مجازی و تقدیر از برگزیدگان

۲۸- برگزاری دو محفل جشن دهه کرامت ویژه مهاجرین همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)

۲۹- برپایی موکب مردمی شهدای فاطمیون همراه با غرفه پذیرایی، نمایشگاه سیره شهدای مقاومت و غرفه کودک در روز میلاد باسعادت حضرت معصومه (س) مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه در مقابل مصلای نماز جمعه شهرستان ورامین

۳۰- دیدار با خانواده هشت شهید جبهه مقاومت در شهرستان ورامین توسط هیئت شهدای فاطمیون دیار ۱۵ خرداد

۳۱- تقدیم شاخه گل به دختران و بانوان شاغل در واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه ورامین به مناسبت روز دختر و دهه کرامت

۳۲- آغاز طرح بکارگیری نیروی انسانی ندامتگاه‌های استان تهران به منطور استفاده در خطوط تولید در شهرک صنعتی سالاریه به مناسبت دهه کرامت

۳۳- برپایی ایستگاه صلواتی درشهرک صنعتی سالاریه ورامین و پذیرایی از کارگران در ایام دهه کرامت

۳۴- برگزاری مسابقه پیامکی میان دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی ورامین با عنوان (زیباترین جمله در وصف دختر و حیا) و تجلیل از برگزیدگان در ایام دهه کرامت

۳۵- برگزاری مراسم زیارت عاشورا و جشن دهه کرامت در تاریخ ۲۰ و ۲۷ اردیبهشت در دانشگاه‌ها و ادارات

۳۶- جشن بزرگ دختران در شبستان نرجس خاتون (پاتوق دختران) مصلای صاحب الزمان (عج) در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه مصادف با روز میلاد حضرت معصومه (س) ساعت ۱۰ صبح و تقدیر از دختران حاضر در برنامه

۳۷- برپایی میزخدمت و مشاوره برای دختران در مصلای صاحب الزمان (عج) ورامین

۳۸- برپایی غرفه دوخت چادر رایگان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای ورامین به مناسبت دهه کرامت

۳۹- اجرای کلاس‌های آموزشی چهره به چهره برای دانش آموزان مدارس با هدف پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی با توجه به حساسیت‌های کنونی با استفاده از ظرفیت کارشناسان آموزش همگانی انتظامی شرق استان تهران

۴۰- اهدای رایگان کتاب به مدارس دخترانه شهرستان ورامین در ایام دهه کرامت توسط اداره فرهنگ و ارشاد

۴۱- برگزاری کارگاه حضوره نویسی خوشنویسی و کتابت وصایای شهدای ورامین روز ۲۳ اردیبهشت در فرهنگسرای رازی

۴۲- برپایی نمایشگاه خوشنویسی از وصایای شهدای شهرستان از آثار هنرمندان خوشنویس ورامین در فرهنگسرای رازی از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه

۴۳- تجلیل از هنرمندان دختر رشته‌های مختلف هنری شهرستان ورامین به مناسبت ایام دهه کرامت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای رازی

۴۴- اهدا چادر به دختران و مادران مددجو کمیته امداد به مناسبت روز دختر و در راستای حمایت از طرح نور

۴۵- دیدار فرزندان یتیم دختر با امام جمعه شهرستان ورامین به مناسبت روز دختر

۴۶- غبارروبی مزار شهدا با حضور مادران و دختران ورامینی در ایام دهه کرامت

۴۷- جشن بزرگ ولادت حضرت معصومه (س) باحضور دختران مقطع ابتدایی در ورامین روز ۲۵ اردیبهشت در خیرآباد

۴۸- جشن بزرگ ولادت حضرت معصومه (س) با حضور دختران مقطع متوسطه شهرستان ورامین در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه در مسجد جامع ورامین

۴۹- جشن ویژه دهه کرامت در محلات شهرستان ورامین از جمبه روغنکشی، شهرک فجر، شهرک مدرس، شهرآرا، شهرک رضی، امرآباد و ده شریفا

۵۰- مراسم جشن دهه کرامت در حوزه علمیه کوثر ورامین با حضور طلاب خواهر و دختران دبیرستانی شهرستان ورامین به همراه هدیه به دختران حاضر در برنامه در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه

۵۱- اهدای ۱۰۰ عدد روسری از طرف اتحادیه صنعت کاران و گروه جهادی پایگاه علی بن ابیطالب (ع) در نماز جمعه

۵۲- تهیه و اهدای جهیزیه توسط گروه جهادی پایگاه علی بن ابیطالب (ع) ورامین به مناسبت دهه کرامت

۵۳- توزیع پوشاک زنانه، بچگانه و مردانه در رده‌های سنی مختلف به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان توسط واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام در دهه کرامت

۵۴- برگزاری جشن خیابانی ولادت امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) در مسجد جامع ورامین با برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری

۵۵- حضور جمعی از مردم ورامین در چایخانه حرم مطهر امام رضا (ع) در ایام دهه کرامت و خدمت رسانی به زوار امام هشتم در مشهد مقدس

۵۶- برگزاری اردوی زیارتی قم-جمکران ویژه خانواده شهدای مدافع حرم به مناسبت روز دختر توسط بنیاد شهید

۵۷- تجلیل و تکریم فرزندان دختر شهدای مدافع حرم شهرستان ورامین به مناسبت روز دختر

۵۸- برپایی اردوی تفریحی یک روزه ویژه دختران مهدوی در ایام ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر توسط بنیاد مهدویت ورامین

۵۹- برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف (طناب کشی، والیبال و…) میان پرسنل و مددجویان ندامتگاه خورین ورامین و تقدیر از نفرات برتر

۶۰- برگزاری مسابقات و برنامه‌های فرهنگی نظیر کتابخوانی و دلنوشته ای به امام رضا (ع) میان زندانیان و پخش صلوات خاصه امام هشتم و مولودی از سیستم صوتی در ندامتگاه خورین ورامین در ایام دهه کرامت

۶۱- حضور روحانیون در ایام دهه کرامت جهت تبیین جایگاه والای امام رضا (ع) و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و ذکر احادیث و زندگینامه ایشان در ندامتگاه خورین ورامین

۶۲- راه اندازی نمایشگاه عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین در ایام دهه کرامت

۶۳- برپایی کافه گفتگو با حضور اساتید مشاور مجرب دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

۶۴- برگزاری جشن ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر ویژه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ورامین با حضور مسئولان در خوابگاه دانشجویان

۶۵- تجلیل از دانشجویان محجبه با اهدای هدیه و شاخه گل در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

۶۶- تشکیل ستاد دهه کرامت در تمامی مدارس و آذین بندی و فضاسازی مناسب این ایام در مدارس

۶۷- ساعت عاشقی: پخش صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رأس ساعت ۸ صبح در تمامی مدارس

۶۸- شرح زندگی نامه و سیره حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) در مراسم آغازین و محفل‌های انس با قرآن و عترت در مدارس

۶۹- برگزاری محفل انس با قرآن و عترت در مدارس با حضور دانش آموزان در بقاع متبرکه و مزار شهداء

۷۰- تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزانی که همنام امام رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (سلام الله علیه)

۷۱- برپایی جشن توسط هیئت‌های دانش آموزی در مدارس به ویژه مدارس دخترانه به مناسبت روز دختر

۷۲- دعوت از خادمیاران رضوی با پرچم آستان علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در مدارس

۷۳- برپایی غرفه پذیرایی در تمامی مدارس شهرستان ورامین در ایام دهه کرامت

۷۴- برگزاری محفل ادبی شعر و دلنوشته با حضور دانش آموزان شاعر ورامین در کانون فرهنگی تربیتی هدایت

۷۵- همایش‌کوهپیمایی با حضور فرهنگیان و دانش آموزان روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در ایام دهه کرامت

۷۶- برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه‌ای در رشته‌های مختلف در ایام دهه کرامت در ورامین

۷۷- اختتامیه مسابقات قرآن، عترت و نماز (تجلیل و تقدیر از برگزیدگان) در امامزاده طاهر و مطهرخیرآباد ورامین

۷۸- برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه مدارس متوسطه دخترانه ورامین از کتاب ((کتاب دختران آفتاب))

۷۹- برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع سبک و سیره امام هشتم و خواهر بزرگوارشان ویژه مدارس ابتدایی ورامین

۸۰- اجرای طرح شهید سیدحسین حسینی به منظور تقدیر، تشکر و اهدای گل به عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر جهت اجرای طرح نور توسط فرهنگیان و دانش آموزانی که همنام امام رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (سلام الله علیه) هستند در ایام دهه کرامت

وی در پایان از عموم مردم انقلابی و متدین ورامین دعوت کرد تا با برگزاری جشن‌های خیابانی و بزرگداشت جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و امام رضا (ع) بار دیگر عمق ارادت خود به اهل بیت عصمت و طهارت را نشان دهند.