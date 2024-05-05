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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۸

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد:

طرح ملی سواد آبی در یزد ۳ ساله شد

طرح ملی سواد آبی در یزد ۳ ساله شد

یزد- مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از برگزاری سومین سال طرح سواد آبی در مدارس متوسطه سراسر استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی با اشاره به برگزاری سومین دوره طرح سواد آبی در مدارس استان، اظهار کرد: طرح ملی دانش آموزی سواد آبی ویژه دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم دوره متوسطه در ۲۲۰ مدرسه سراسر استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این طرح مسابقات و نوآوری های مختلفی از جمله برگزاری مناظره‌های دانش‌آموزی بین ۲۷ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز دور دوم متوسطه برگزار شد و همچنین مسابقه "خبرنگار آب باشید" با توجه به فعالیت ۱۳ فصل اول کتاب انسان و محیط زیست در بین دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد.

رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای یزد، هدف از برگزاری طرح ملی سواد آبی را آموزش و فرهنگ‌سازی قشر آینده‌ساز و دانش آموزان در راستای استفاده صحیح از منابع آب و مدیریت مصرف آن دانست.

محجوبی بیان کرد: در طرح داناب برگزاری بازی‌های تیمی آنلاین و در طرح سواد آبی مسابقه مناظره دانش آموزی که از طرح‌های ابتکاری استان یزد هستند با موافقت شرکت مدیریت منابع آب در سال آینده به صورت ملی انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین در سال جاری کتاب انسان و محیط زیست از دروس مطرح در کنکور سراسری خواهد بود.

کد مطلب 6097629

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