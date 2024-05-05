به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان اظهار کرد: بازی فردا بسیار حساس خواهد بود، مقابل تیمی که برای بقا در لیگ برتر تلاش میکند، تلاش و انگیزه ۲ برابر خواهد کرد و اگر بخواهیم پیروز شویم باید تلاش بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: برای بازی آماده شدهایم، نمیخواهم پیشبینی کنم، در مورد آینده فکر میکنم و سعی میکنم مثبت فکر کنم تا آینده بهتر داشته باشیم؛ به آینده فکر میکنم اما دوست دارم در لحظه باشیم و امروزم بهتر از دیروز باشد، آدمی نیستم که برنامه ۱۰ ساله داشته باشم اما آینده را برای همه خوب مثل بهشت میبینم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: برای بازی آماده شدیم و ذهنیت بازیکنان آماده است، هر بازی و هر حریف متفاوت است و هر تیمی کیفیت و قدرت خود را دارد، بازیها اصلاً آسان نیست و باید به حریف احترام بگذاریم.
وی تصریح کرد: به کیفیت خودمان نیز اعتقاد داریم اما برخی موارد مانند بازی نفت آبادان رخ میدهد، باید بپذیریم و گذر کنیم، باید مسؤولیتپذیر باشیم؛ این فصل از یک زمانی به بعد اتفاقات غیرعادی شد و نتایج خیلی نزدیک بودند؛ به دلایل مختلف، استقلال خوزستان یکی از تیمهای خوب است، برخی مواقع نتوانستیم کنترل کنیم و در مورد بازی با نساجی یا آلومینیوم اگر صحبت کنیم، میبینیم که لیگ آسان نیست.
مورایس ادامه داد: همچنین در مورد اتفاقات ورزشگاه آزادی: هر نوع توهینی به بانوان یا آقایان، خلاف ارزشهای انسانی است؛ باید همدیگر را درک کنیم، دوستی ارزشهای بالای انسانیت است و توهین هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.
وی گفت: چیزی که در ایران برایم بسیار جالب بود و تحسینش میکنم، آن است که در ایران به برخی جنبههای اخلاقی حساس هستند. به هر حال بچههایی هستند که فوتبال را دوست دارند و میبینند، وقتی یک بازی فوتبال را به نمایش میگذاریم، نماینده آموزش مردم شهر، منطقه و کشور است اما مردم در بعضی موارد سطح آموزشی که نشان داده میشود را دوست ندارند و این موارد به دور از اخلاقیات است.
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