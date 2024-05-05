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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۰۷

در فروردین ماه انجام شد؛

جوجه ریزی ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه‌ای در استان قزوین

جوجه ریزی ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه‌ای در استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: واحدهای مرغداری این استان در فروردین ماه سال جاری چهاد میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای مرغداری این استان در فروردین ماه سال جاری چهاد میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشته‌اند.

وی افزود: این میزان جوجه ریزی در سال جاری نسبت به فرودین ماه سال گذشته که دو میلیون و ۶۷۸ هزار قطعه بوده رشد ۶۳ درصدی داشته است.

وی اظهار داشت: این میزان جوجه ریزی در ۱۹۰ واحد مرغداری نیمچه گوشتی فعال استان انجام شده که بیشترین پراکنش در شهرستانهای قزوین و تاکستان است.

وی اضافه کرد: ظرفیت واحدهای مرغداری استان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است.

رمضانپور پیش بینی کرد: ۸۵ هزارتن گوشت مرغ تا پایان امسال در واحدهای مرغداری این استان تولید شود.

کد مطلب 6097717

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