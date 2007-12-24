مراحل پایانی مذاکرات ایران و ایتالیا برای صادرات گاز به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، غلامحسین نوذری درباره صادرات گاز به اروپا گفت: ما مذاکرات خود را با شرکت ادیسون ایتالیا در این باره آغاز کرده ایم و هم اکنون این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده است.

وی گفـت: توافقات اولیه برای صادرات گاز به اروپا تا آخر سال 2008 ، 1.5 میلیارد فوت مکعب و در آینده تا 4.5 میلیارد فوت مکعب افزایش می یابد.

افزایش زیاد مصرف نفت و گاز در ایتالیا باعث شده است تا عرضه محصولات نفتی به یکی از مشکلات عمده این کشور تبدیل شود. ایتالیا منابع انرژی محدودی دارد و بیش از 80 درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.

شرکت ادیسون گفته است که قصد دارد با شرکت در پروژه های بزرگ خط لوله گاز و مشارکت در ساخت ترمینال مایع کننده گاز در ایتالیا عرضه گاز طبیعی خود را به بیش از 23 میلیارد متر مکعب برساند. این شرکت در حال حاضر 13 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی عرضه می کند. آمریکا از همه شرکت های بین المللی خواسته است تا از تبادلات تجاری با ایران که چهارمین شرکت بزرگ صادر کننده نفت خام جهان است خودداری کند.

رئیس شرکت نفتی "ای ان آی" ایتالیا ماه گذشته گفته بود، حاضر نیست قراردادهای خود با ایران را از دست بدهد. در همین حال، ذخایر گازی ایران باعث شده است تا این کشور به عنوان یکی از کشورهای بزرگ انرژی جهان، شرک های نفتی را به طرف خود بکشاند.

ایران بعد از روسیه دومین کشور بزرگ دارای ذخایر گازی در جهان است. رویتز در پایان تصریح کرد: تحلیل گران پیش بینی می کنند که ایران در دهه آینده از صادر کنندگان اصلی گاز خواهد بود.