۳۸ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر جمعه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: به دنبال فراوانی وقوع سرقت موتور سیکلت در استان بوشهر و انتظار به حق شهروندان در برنامه ریزی صورت گرفته طرح سه روزه عملیاتی مقابله با سارقان وسایل نقلیه در اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه با بهره گیری از ظرفیت افسران تحقیق دوایر تجسس و کاراگاهان پلیس آگاهی در سطح استان اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: تلاش شبانه روزی همکاران در این طرح منجر به شناسایی و دستگیری ۱۸ نفر سارق و کشف تعداد ۴ دستگاه خودرو و کشف تعداد ۳۴ دستگاه موتور مسروقه و معرفی به مراجع قضائی شد.

وی ضمن تاکید در استرداد وسایل نقلیه سرقتی به افراد مال باخته افزود: برای پیشگیری و کاهش وقوع سرقت احداث پارکینگ به تعداد کافی در شهرستان‌های تابعه استان، درمان و باز پروری مصرف کنندگان مواد مخدر، افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه و از همه مهم‌تر افزایش خود مراقبتی و رعایت توصیه‌ها از سوی شهروندان و همراهی بیشتر سایر دستگاه‌ها و مردم با پلیس مورد نیاز مبرم است.

سرهنگ سهرابی بیان کرد: اجرای این طرح‌ها به تفکیک در جرایم سرقت تا پایان سال با جدیت تمام در دستورکار پلیس آگاهی استان بوده و تلاش خواهد شد وضعیت امنیتی مطلوب و پایدار برای مردم استان ایجاد و استمرار داشته باشد.