نتایج رسمی انتخابات ۲۱ اردیبهشت/آرای راه یافتگان به مجلس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در ۲۲ حوزه انتخابیه، ۱۵ استان، ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نتایج شمارش آرای حوزه‌های انتخابی استان‌های کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون ذیل قابل ذکر شده است.

نتایج اعلام شده به شرح زیر است:

نتایج حوزه انتخابیه آبادان از استان خوزستان با آرا صحیح ۵۷۷۰۱ رأی صحیح، جواد سعدون‌زاده با ۲۵۱۳۸ رأی و سید محمد مولوی با ۲۱۵۷۸ به عنوان منتخبین آبادان به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

همچنین از حوزه انتخابیه ملایر استان همدان با مجموع رأی صحیح ۳۵۳۷۴، احمد آریایی نژاد با ۲۱۸۵۱ به عنوان منتخب این حوزه وارد مجلس شورای اسلامی شد.

در حوزه خرم آباد و چگنی از مجموع آرای صحیح ۱۱۷۶۵۰ رأی صحیح هادی هاشمی‌نیا با ۴۹۶۶۲ رأی و رضا سپه وندبا ۴۵۹۳۴ رأی به عنوان دو منتخب خرم آباد و چگنی وارد مجلس دوازدهم شدند.



در حوزه انتخابیه قائم‌شهر از ۱۰۳۳۰۵ رأی صحیح عمران عباسی با ۴۲۰۲۳ رأی به مجلس راه یافت. علی کشوری نیز با ۳۸۸۳۲ رأی به عنوان منتخب دوم این حوزه انتخابیه به مجلس معرفی شد.

در حوزه انتخابیه شیراز از مجموع ۱۰۸۱۳۷ رأی صحیح، اسماعیل حسینی با ۵۷۷۵۷ رأی منتخب این حوزه انتخابیه شد. ابراهیم عزیزی با ۴۳۱۴۶ به عنوان منتخب دوم این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه لنجان از ۳۱۹۵۴ رأی صحیح، اکبر پولادی باغبادرانی با ۱۷۹۷۲ رأی به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه کرمانشاه از ۱۵۸۸۶۱ رأی صحیح عبدالرضا مصری با ۷۳۸۹۴ رأی و فضل الله رنجبر با ۵۴۱۲۱ رأی به عنوان راهیافتگان به مجلس معرفی شدند.

در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک از ۶۴۴۲۱ رأی صحیح علی خزایی با ۴۱۲۰۴ رأی به مجلس راه یافت.



در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز از ۸۹۴۱۲ رأی صحیح، ابراهیم فهیمی با ۵۰۹۸۳ رأی به عنوان منتخب مردم این منطقه وارد مجلس شدند.



در حوزه انتخابیه میانه از ۴۵۰۲۴ رأی صحیح مهدی اسماعیلی با ۲۲۷۶۱ رأی به عنوان منتخب مردم میانه وارد مجلس شد.



در حوزه رامهرمز و رامشیر نیز از ۷۱۷۳۴ رأی صحیح، امیرحسین نظری با ۳۶۶۲۳ رأی وارد مجلس شد.



در حوزه انتخابیه بیرجند از ۹۵۹۰۶ رأی صحیح، حسن هاشمی با ۶۷۱۶۹ رأی به عنوان راه یافته به مجلس معرفی شد.

در حوزه انتخابیه خدابنده از ۶۹۳۴۰ رأی صحیح، احمد بیگدلی با ۳۷۵۲۶ رأی به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو از ۲۱۱۵۹۱ رأی صحیح، علیرضا منادی سفیدان با ۸۰۰۱۴ رأی، علی جعفری‌آذر با ۷۵۳۱۹ رأی و رضا صدیقی با ۷۴۸۸۴ و علیرضا نوین با ۶۶۵۱۳ رأی به مجلس راه یافتند.



در حوزه انتخابی شبستر از مجموع آرای ۳۴۴۸۱، محمود طاهری با ۱۹۲۹۵ رأی به عنوان منتخب مردم این حوزه وارد مجلس شد.

در حوزه انتخابیه گنبدکاووس از ۷۸۰۵۷ رأی صحیح، عبدالحکیم اق آرکاکلی با ۴۰۵۱۸ رأی به مجلس معرفی شد.

در حوزه انتخابیه مرودشت از ۷۷۶۰۴ رأی صحیح، اسفندیار عبداللهی با ۴۹۰۸۰ رأی به عنوان منتخب این حوزه وارد مجلس معرفی شد.

در حوزه انتخابیه زنجان از ۶۵۹۴۱ رأی صحیح، نبی‌الله محمدی با ۳۵۵۱۷ رأی به مجلس معرفی شد.

از حوزه انتخابیه مشهد و کلات و از ۲۱۲۸۰۹ رأی صحیح، حسنعلی اخلاقی امیری با ۱۱۱۵۹۷ رأی به عنوان منتخب این حوزه وارد مجلس شد.

از حوزه سمیرم و از آرا کل صحیح ۲۶۸۸۴ رأی رحیم کریمی با ۱۳۶۵۵ رأی به عنوان منتخب این حوزه وارد مجلس شد.

کرج، اشتهارد و فردیس، از کل آرای صحیح ۹۴۹۶۸ رأی، علی شیرین زاد با ۴۸۳۱۶ رأی به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه وارد مجلس شد.

تعداد آرای یراه یافتگان به مجلس نیز به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه آرای صحیح نام و نام خانوادگی منتخب تعداد آرای منتخب آبادان ۵۷۷۰۱ جواد سعدون زاده ۲۵۱۳۸ آبادان ۵۷۷۰۱ سید محمد مولوی ۲۱۵۷۸ بیرجند، درمیان و خوسف ۹۵۹۰۶ سید حسن هاشمی ۶۷۱۶۹ پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۸۹۴۱۲ ابراهیم فهیمی ۵۰۹۸۳ پیشوا و قرچک ۶۴۴۲۱ علی خزائی ۴۱۲۰۴ تبریز، آذر شهر و اسکو ۲۱۱۵۹۱ علیرضا منادی سفیدان ۸۰۰۱۴ تبریز، آذر شهر و اسکو ۲۱۱۵۹۱ علی جعفری آذر ۷۵۳۱۹ تبریز، آذر شهر و اسکو ۲۱۱۵۹۱ رضا صدیقی ۷۴۸۸۴ تبریز، آذر شهر و اسکو ۲۱۱۵۹۱ علیرضا نوین ۶۶۵۱۳ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ بیژن نوباوه وطن ۲۷۱۰۹۴ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ محمد سراج ۲۴۸۹۲۷ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ ابوالفضل ظهره وند ۲۳۹۷۱۹ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ حسین صمصامی مزرعه آخوند ۲۳۶۹۲۱ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ زهره سادات لاجوردی ۲۳۰۰۳۳ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ احمد نادری ۲۲۷۷۳۶ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ ابراهیم عزیزی ۲۲۵۶۰۷ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ سمیه رفیعی ۲۲۲۵۴۴ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ پیمان فلسفی ۲۱۸۹۱۰ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ ابوالقاسم جراره ۲۱۸۷۷۱ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ سید مرتضی محمودی ۲۱۱۸۶۰ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ مجتبی رحمان دوست ۲۱۱۱۶۹ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی ۲۰۰۸۶۵ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ مجتبی زارعی ۲۰۰۳۸۰ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ زینب قیصری ۱۹۹۲۰۸ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۵۵۲۶۴۴ علیرضا سلیمی ۱۹۸۸۳۵ خدا بنده ۶۹۳۴۰ احمد بیگدلی ۳۷۵۲۶ خرم آباد و چگنی ۱۱۷۶۵۰ هادی هاشمی نیا ۴۹۶۶۲ خرم آباد و چگنی ۱۱۷۶۵۰ رضا سپه وند ۴۵۹۳۴ رامهرمز و رامشیر ۷۱۷۳۴ امیر حسین نظری ۳۶۶۲۳ زنجان، طارم ۶۵۹۴۱ نبی اله محمدی ۳۵۵۱۷ شبستر ۳۴۴۸۱ محمود طاهری ۱۹۲۹۵ شیراز و زرقان ۱۰۸۱۳۷ سید اسماعیل حسینی ۵۷۷۵۷ شیراز و زرقان ۱۰۸۱۳۷ ابراهیم عزیزی ۴۳۱۴۶ قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی ۱۰۳۳۰۵ عمران عباسی کالی ۴۲۰۲۳ قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی ۱۰۳۳۰۵ علی کشوری ۳۸۸۳۲ کرمانشاه ۱۵۸۸۶۱ عبدالرضا مصری ۷۳۸۹۴ کرمانشاه ۱۵۸۸۶۱ فضل الله رنجبر ۵۴۱۲۱ گنبد کاووس ۷۸۰۵۷ عبدالحکیم آق-ارکاکلی ۴۰۵۱۸ لنجان ۳۱۹۵۴ اکبر پولادی باغبادرانی ۱۷۹۷۲ مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد ۷۷۶۰۴ اسفندیار عبداللهی ۴۹۰۸۰ ملایر ۳۵۳۷۴ احمد آریائی نژاد ۲۱۸۵۱ میانه ۴۵۰۲۴ مهدی اسماعیلی ۲۲۷۶۱

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