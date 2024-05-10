به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار رمضان زیراهی جمعه‌شب در مراسم یادواره ۱۶ شهید روستای فقیه حسنان اظهار داشت: حضور شما در این مراسم به دعوت شهدا بوده و اگر شهدا شما را دعوت نمی‌کردند قطعاً در اینجا حضور نداشتید.

فرمانده سابق منطقه دوم نیروی دریایی سپاه افزود: شهدا انسان‌های ویژه بودند و آنها زنده هستند و ناظر بر اعمال ما می‌باشند.

زیراهی ادامه داد: خانواده‌های شهدا یاد کنید و از صبر و استقامت آنها باید تجلیل شود.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا اجر زیادی نزد خدا دارند، بیان کرد: شهید منزلت بالایی نزد خدا دارد و عزت نظام بواسطه خون شهدا است.

زیراهی تصریح کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ ما هستند و اگر می‌بینیم در دنیا عزتمند هستیم بواسطه خون شهدا است.

وی بیان کرد: در عملیات وعده صادق با کل دنیای استکبار درگیر شدیم و آمریکایی‌ها فرماندهی را به عهده گرفتند ولی عزتی که شهدا برای ما آفریدند اسرائیل باید تنبیه شود.

زیراهی اضافه کرد: دشمنان هر چه در توان داشتند وارد میدان کردند و شش لایه پدافندی ایجاد کردند و سیستم‌های مقابله با موشک در منطقه قرار دادند و شناورهای پیشرفته جنگی در دریای سرخ و مدیترانه گذاشتند.

وی یادآور شد: پنج قدرت موشکی در عملیات وعده صادق مشارکت داشتند ولی ایران اسلامی در این عملیات پیچیده سربلند بیرون آمد و دو نقطه اصلی اسرائیل علی رغم حفاظت بالایی که از آنها می‌شد موشک باران شد.

فرمانده سابق منطقه دوم نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: امروز حقیقتاً توانمند و یک ابرقدرت در منطقه هستیم و این موضوع دشمنان می‌دانند.

وی گفت: امروز ما در منطقه قدرت بازدارندگی و دفاعی و اطلاعاتی بی نظیری داریم.

زیراهی یادآور شد: امروز به برکت خون شهدا قدرت مند هستیم که دنیا مجبور است ما را به عنوان یک قدرت در محاسبات خود در نظر بگیرد.