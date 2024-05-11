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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۳

کشتی آزاد گزینشی المپیک؛

کار برای کسب آخرین سهمیه سخت شد/ سرلک در انتظار فینالیست شدن حریف

کار برای کسب آخرین سهمیه سخت شد/ سرلک در انتظار فینالیست شدن حریف

علیرضا سرلک در مسابقه گزینشی المپیک به میزبانی استانبول با شکست حریفانش راهی یک چهارم نهایی شد اما در این مرحله شکست خورد تا کار برای کسب آخرین سهمیه تیم ملی آزاد سخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد کسب سهمیه المپیک پاریس در سطح جهانی از صبح امروز شنبه در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است.

در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ سیمونه پیرودو از ایتالیا را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۳ روبرتی دینگاشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. سرلک در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل راحت کالژان از قزاقستان مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به گروه بازنده ها راه یابد.

در این مسابقات ۲ نفر راه یافته به دیدار فینال و نفر برتر بین نفرات سوم مشترک مجموعا ۳ نفر سهمیه المپیک را بدست می آورند.

کد مطلب 6103200

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