به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، دبیر در دیدار با پریزرنی رئیس فدراسیون کشتی آلبانی که از همدوره های کشتی گیران سبک وزن کشورمان در دهه ۸۰ محسوب می‌شود، با اشاره به جلسه با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی و تأکید فدراسیون کشتی ایران بر صدور روادید به جهت حضور در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال و جهانی اوزان غیر المپیکی، خاطرنشان کرد، روادید کشتی گیران کشورمان برای حضور در مسابقات یاد شده می باید، صادر شود و در این مورد باید قول همکاری لازم را بدهید.

رئیس فدراسیون کشتی آلبانی نیز در پاسخ به دبیر از صحبت با نخست وزیر این کشور و تأکید بر این موضوع که ایران یکی از کشورهای مؤثر در کشتی جهان است، خبر داد و گفت: نخست وزیر آلبانی قول صدور روادید کشتی گیران کشورمان را برای حضور در این مسابقات داده است.