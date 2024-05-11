به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مشاور فرماندار تهران و مسؤول امور بانوان و خانواده فرمانداری با سرپرست سازمان تاکسیرانی، مدیران و جمعی از بانوان تاکسیران برگزار شد.
این نشست با محوریت آشنایی با حوزه فعالیت بانوان تاکسیران و در راستای ویژه برنامههای دهه کرامت و نقش بانوان در حوزه تاکسیرانی برگزار شد.
باید کرامت بانوان تاکسیران در شهر حفظ شود
فاطمه رحمانی، مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری تهران در این نشست گفت: همه ما تلاش داریم تا کرامت بانوان به ویژه تاکسیرانان بانو در شهر تهران رعایت شود.
وی در ادامه یادآور شد: هر شغل جایگاه مخصوص خود را دارد و امروز که در هر خانه چند ماشین وجود دارد، احتمالاً دیگر حوزه حملونقل تعریف سابق خود را نداشته باشد و همراه با تغییر و تحولات اجتماعی، ساختارهای تازهای بهوجود آمده است. در این بخش مهم این است مسائل بانوان تاکسیران بهخوبی دیده شود.
رحمانی ادامه داد: با تکمیل بانک اطلاعاتی از وضعیت کامل بانوان تاکسیران، پس از بررسی در صورتی که بخشهایی نیاز به کمک فرمانداری و سایر دستگاهها بود، موانع و مشکلات مربوطه در قالب توافقنامه و...حل شود.
وی با بیان اینکه با تعامل فرمانداری تهران و سازمان تاکسیرانی بانک اطلاعاتی مناسبی از بانوان تاکسیران در اختیار فرمانداری قرار خواهد گرفت تا مشکلات در حوزههای مختلف تفکیک شود و مسائل ریشهایتر مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی تاکید کرد: بانوان زحمت مضاعفی بر دوش دارند و علاوه بر شغلشان، بهعنوان همسر، مادر، سرپرست خانواده و تربیت فرزند باید به زندگی ادامه دهند.
مشاور فرماندار تهران پیشنهاداتی را در همین خصوص بیان داشت و گفت: میتوان تفاهمنامههایی با دستگاههای دولتی در بخش سرویس بانوان و فرزندان، سرویس مدارس و دیگر مسائل داشت تا امنیت شغلی و آرامش بانوان تاکسیران حفظ شود.
رحمانی با بیان اینکه باید تابآوری بانوان افزایش یابد، تصریح کرد: پیشنهاد میکنم سازمان تاکسیرانی دفتر مشاوره خانواده برای حمایت و راهنماییهای لازم برای بانوان تاکسیران راه اندازی کند. همچنین یک دایره حقوقی مخصوص بانوان تاکسیران پیشبینی شود تا مشکلاتشان در اسرع وقت حل شود. وی همچنین پیشنهاد داد چکاب سلامت و بهداشت برای بانوان تاکسیران در نظر گرفته شود و همه این عزیزان پرونده سلامت داشته باشند.
به گفته رحمانی همه این سیاستگذاریها برای حفظ شأن بانوان تاکسیران است.
تاکسیرانی در حال گذر از مدیریت سنتی به مدرن است
در این نشست سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز با اشاره به برقیسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت گفت: بیش از ۸۰ هزار تاکسی در پایتخت وجود دارد که نیمی از آنها فرسوده است. ما ۸۳۱ تاکسیران بانوی دارای پروانه اشتغال شناسایی کردیم که ۶۰۰ نفر از آنها فعال هستند. در دورهای تاکسی بانوان فعال بود اما سالها از آن فعالیت میگذرد و این نوید را میدهیم مجدداً این فعالیتها با برنامهریزی جدید از سر خواهد گرفته شد و از ظرفیت این عزیزان در تاکسی آنلاین استفاده خواهد شد.
شادی مالکی یادآور شد: سازمان تاکسیرانی در حال گذر از مدیریت سنتی به مدرن است و با توجه به نیمی از فرسودگی ناوگان، نیاز به نوسازی بیش از پیش احساس میشود. در همین راستا با تدبیر شهردار محترم تهران و با رویکرد برقیسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، در جهت کاهش آلودگی هوا در پایتخت امسال شاهد ورود تاکسی و ونهای برقی به تهران هستیم و پایتخت کشور پیشگام در این حوزه خواهد بود.
وی افزود: همچنین خدمات رفاهی، خدمات تعمیرگاهی، کمک به بیماران صعبالعلاج و نظارت هوشمند از دیگر رویکردهای این سازمان است.
وی با بیان اینکه برای اولینبار امسال بهسازی تاکسیها را از طریق تعمیرگاههای مشخص شده در دستور کار قرار خواهیم داد، گفت: سال گذشته برای نوسازی خودروها بیش از ۳۰۰۰ پرونده تشکیل شد و تا کنون ۱۴۰۰ دستگاه تحویل داده شده است
مالکی در بخش دیگری از صحبتهایش خاطرنشان کرد: خانواده بزرگ تاکسیرانی تهران جمعیت نیممیلیونی را در بردارد و متأسفانه ۱۰ هزار تاکسیران ما بیمه تأمین اجتماعی ندارند. سال گذشته موفق شدیم ۲۲ هزار تاکسیران را بیمه تکمیلی کنیم و امیدواریم با حمایت فرماندار تهران که در بحث متناسب سازی نرخ کرایه با شرایط هر خط از قبیل وضعیت ترافیک، شیب و... کمک شایانی به این حوزه شد، مشکلات دیگر را به حداقل برسانیم.
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