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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۳

در جلسه علیرضا دبیر با رئیس اتحادیه جهانی کشتی چه گذشت؟

در جلسه علیرضا دبیر با رئیس اتحادیه جهانی کشتی چه گذشت؟

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی،‌ علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که در سفری 24 ساعته به جهت حضور در مسابقات علیرضا سرلک در مسابقات کسب سهمیه المپیک، و جلسه کاری با مسئولان اتحادیه جهانی کشتی و برخی از رؤسای فدراسیون های کشتی کشورهای خارجی به استانبول ترکیه عزیمت کرده بود،‌ با برگزاری جلسه با رئیس اتحادیه جهانی کشتی به سفر خود پایان داد.

بر این اساس در جلسه یک ساعته علیرضا دبیر که در جریان رقابت های کسب سهمیه المپیک و با حضور نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و دولت تورلیخانوف رئیس شورای کشتی آسیا برگزار شد، در مورد موضوعات مختلف روز کشتی دنیا از جمله بازی های المپیک پاریس، رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی، داوری، مسابقات قاره ای و جهانی و کشتی ایران و تعاملات مربوطه گفت و گو شد.

کد مطلب 6103536

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