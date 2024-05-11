یک صدرنشینی موقت دیگر برای پرسپولیس/ عبور از هوادار بدون «هوادار»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و هوادار در ورزشگاه پاس و با قضاوت حسن اکرمی از ساعت ۱۸:۲۰ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید تا این تیم در روزی که از حضور هوادارانش محروم بود موقتاً صدرنشین شود.

ترکیب پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر (۹۰- ابوالفضل بابایی)، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، عبدالکریم حسن، سینا اسدبیگی، مسعود ریگی، مهدی ترابی (۸۸- محمد خدابنده لو)، اوستون ارونوف (۷۸- سعید صادقی)، عیسی آل کثیر (۸۸- وحدت حنانوف) امید عالیشاه (۷۸- کارت زرد)، (۷۸- وحید امیری)

ترکیب هوادار:

علیرضا حقیقی (۴۰- آرشا شکوری)، محسن سفیدچغایی، امین قاسمی نژاد (۷۷- امیرحسین بهادر)، بابک مرادی، داریوش شجاعیان (۷۷- فرهاد زاوشی)، محمد عباسی، مجتبی لطفی، مرتضی منصوری (۴۵- کارت زرد)، مهدی گودرزی (۴۵- ادریس رحمانی)، امین پورعلی، عبدالکریم اسلامی

بازی از همان ابتدا پر برخورد دنبال شد و بازیکنان پرسپولیس به ترتیب در دقیقه دو و ۳ دوبار بازیکنان هوادار را نقش بر زمین کردند که داور به سود میزبان خطا اعلام کرد. در دقیقه ۵ و از سمت راست زمین داریوش شجاعیان با پاسی در عمق عبدالکریم اسلامی را صاحب توپ کرد و در حالی که می‌رفت تا این بازیکن با بیرانوند تک به تک شود اما دروازه بان پرسپولیس با خروج به موقع خود مانع از گلزنی مهاجم هوادار شد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی، بازیکنان هوادار گردش توپ بهتری در زمین داشتند و چندین بار به سمت دروازه سرخ‌ها نزدیک شدند اما ثمره‌ای نداشت. در دقیقه ۱۱ و روی اشتباه مدافع هوادار، اوستون ارونوف از سمت چپ صاحب توپ شد و با پاس در عرض عیسی آل کثیر را صاحب توپ کرد و این بازیکن فوراً به توپ ضربه‌ای وارد کرد که با واکنش علیرضا حقیقی رو به رو و دفع شد.

گل اول پرسپولیس به نام آل کثیر

در دقیقه ۱۴ و روی توپ ربایی بازیکنان پرسپولیس، مهدی ترابی صاحب توپ شد و با پاسی در عمق امید عالیشاه را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این بازیکن ابتدا توپ را کنترل کرد و با چشمانی باز پاس رو به جلویی برای عیسی آل کثیر فرستاد تا این بازیکن دروازه خالی هوادار را باز کند و حساب کار یک بر صفر به سود پرسپولیس شود. با این گل تعداد گل‌های آل کثیر در فصل بیست و سوم به عدد ۷ رسید.

واکنش عالی بیرانوند مانع از گلزنی مهاجم هوادار

در دقیقه ۲۴ بازیکنان هوادار موقعیتی را روی دروازه پرسپولیس پدیدار کردند و روی پاس در عمق و زیبای داریوش شجاعیان و روی غفلت خط دفاع پرسپولیس، عبدالکریم اسلامی در مصافی تک به تک با بیرانوند قرار گرفت که این بازیکن برای دومین بار در نیمه اول موفق به باز کردن دروازه پرسپولیس نشد و بیرانوند توپ او را به خوبی در آغوش گرفت.

در دقیقه ۳۱ بازیکنان پرسپولیس بار دیگر به سمت دروازه هوادار حمله ور شدند و باز هم با پاس زیبای مهدی ترابی، امید عالیشاه صاحب توپ شد و بلافاصله با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با برخورد به مدافع هوادار دفع شد؛ در ادامه بازیکنان پرسپولیس از هواداری‌ها توپ ربایی کردند که ضربه عیسی آل کثیر با اختلاف بسیار کمی به بیرون رفت.

موقعیت سوزی آل کثیر و ارونوف

بازیکنان پرسپولیس از دقیقه ۳۰ به بعد تسلط بیشتری بر بازی داشتند در فاصله دقایق ۳۳ و ۳۴ دو موقعیت ۱۰۰ درصدی گل برای این تیم شکل گرفت که ابتدا عیسی آل کثیر در مصافی تک به تک با علیرضا حقیقی با ضربه‌ای چیپ قصد داشت تا دروازه هوادار را برای دومین بار باز کند که ناکام ماند و در ادامه، ارونوف بار دیگر با حقیقی تک به تک شد که ضربه پای چپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه هوادار به بیرون رود.

مصدومیت زودهنگام حقیقی و اولین بازی رسمی شکوری برای هوادار

در دقیقه ۳۹ و در حالی که بازی به انتهای نیمه اول نزدیک می‌شد، علیرضا حقیقی دروازه بان هوادار از ناحیه پا دچار گرفتگی عضلانی شد تا برای اولین بار در این فصل، آرشا شکوری دروازه بان دوم هوادار برای این تیم در درون دروازه بایستد.

بازی در نیمه دوم متعادل آغاز شد و توپ بیشتر در میانه‌های زمین جریان داشت. در دقیقه ۶۶ بازیکنان هوادار صاحب موقعیت شدند که عبدالکریم اسلامی توپ را به امین قاسمی نژاد پاس داد اما ضربه این بازیکن با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

واکنش خوب شکوری مانع از به ثمر رسیدن گل دوم پرسپولیس

در دقیقه ۶۹ یک ضربه کرنر برای پرسپولیس شکل گرفت که امید عالیشاه توپ را به سمت دروازه سانتر کرد که با ضربه سر زیبای دانیال اسماعیلی فر همراه شد اما زیباتر از او واکنش آرشا شکوری بود که مانع از ورود توپ به دروازه شد تا حساب کار یک بر صفر به سود پرسپولیس باقی بماند.

عیسی ناجی پرسپولیس در شب فرصت‌ها

در حالی که بازیکنان پرسپولیس در نیمه دوم هم همانند نیمه اول فرصت‌های زیادی را برای گلزنی داشتند که آنها را از دست دادند، در دقیقه ۷۴ و روی حرکت مهدی ترابی، توپ به دانیال اسماعیلی فر رسید و او با پاسی در عرض آل کثیر را صاحب توپ کرد و مهاجم پرسپولیس با ضربه‌ای محکوم گل دوم خود و پرسپولیس را در این بازی به ثمر رساند.

هنرنمایی بیرانوند، مانع از گلزنی مرادی

در دقیقه ۸۱ بازیکنان هوادار از سمت راست موقعیتی را روی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند که در غفلت مدافعان پرسپولیس، بابک مرادی با ضربه سر دروازه سرخ‌ها را هدف قرار داد که علیرضا بیرانوند به زیبایی هر چه تمام تر توانست توپ را بر مهار کند و در ریباد دانیال اسماعیلی فر توپ را به بیرون زد تا جدی ترین موقعیت گلزنی برای هوادار از بین رود.

در ادامه موقعیتی روی دروازه‌ها به وجود نیامد تا بازی با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس به پایان برسد. سرخ‌ها با این پیروزی ۵۹ امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال تهران در صدر جدول قرار گرفتند و تیم هوادار هم با ۲۹ امتیاز در مکان یازدهم جدول باقی ماند.