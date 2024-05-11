به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۸:۲۰ در ورزشگاه پاس رو در روی هوادار قرار خواهد گرفت.

ترکیب تیم پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، عبدالکریم حسن، سینا اسدبیگی، مسعود ریگی، مهدی ترابی، اوستون اورونوف، عیسی آل کثیر و امید عالیشاه.

در ترکیب پرسپولیس نسبت به دیدار گذشته یک تغییر اجباری صورت گرفته و سینا اسدبیگی در مرکز زمین جایگزین سروش رفیعی شده که در دیدار قبل با دریافت کارت قرمز از هفته بیست و هفتم محروم شد.

ترکیب تیم فوتبال هوادار:

علیرضا حقیقی، محسن سفیدچغایی، امین قاسمی نژاد، بابک مرادی، داریوش شجاعیان، محمد عباسی، مجتبی لطفی، مرتضی منصوری، مهدی گودرزی، امین پورعلی، عبدالکریم اسلامی.