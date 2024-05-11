رکورد تاریخی عالیشاه در پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه به رکورد ۲۰۰ بازی برای سرخ‌پوشان ایران در لیگ برتر رسید. او نخستین بازیکن تاریخ باشگاه است که به این تعداد بازی در لیگ برتر رسیده است.

او همچنین در مجموع مسابقاتی که برای پرسپولیس به میدان رفته است به عدد ۲۶۲ رسید. این عدد به معنای آن است که وی با رکورد محمد پنجعلی، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه که کاپیتانی تیم منتخب آسیا را هم برعهده داشت، برابر کرد.

به این ترتیب او با یک بازی دیگر از جهت تعداد مسابقات برای پرسپولیس بعد از علی پروین در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.