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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۲۱

رکورد تاریخی عالیشاه در پرسپولیس

رکورد تاریخی عالیشاه در پرسپولیس

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در دیدار برابر هوادار به یک رکورد تاریخی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه به رکورد ۲۰۰ بازی برای سرخ‌پوشان ایران در لیگ برتر رسید. او نخستین بازیکن تاریخ باشگاه است که به این تعداد بازی در لیگ برتر رسیده است.

او همچنین در مجموع مسابقاتی که برای پرسپولیس به میدان رفته است به عدد ۲۶۲ رسید. این عدد به معنای آن است که وی با رکورد محمد پنجعلی، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه که کاپیتانی تیم منتخب آسیا را هم برعهده داشت، برابر کرد.

به این ترتیب او با یک بازی دیگر از جهت تعداد مسابقات برای پرسپولیس بعد از علی پروین در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6103634
بهنام روان پاک

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