به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و هوادار در ورزشگاه پاس و با قضاوت حسن اکرمی از ساعت ۱۸:۲۰ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

رضا درویش در پایان دیدار با هوادار اظهار داشت: ما پیش از این بازی ۴ فینال داشتیم که خدا را شکر یکی از آنها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و ۳ فینال دیگر باقی مانده است و ان شاالله خودمان را برای دیدار با استقلال خوزستان آماده می‌کنیم.

او ادامه داد: دلیل دعوت خود به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را نمی‌دانم و در مسیر به ورزشگاه این موضوع را از یکی از خبرنگاران شنیدم.

درویش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی از باشگاه ها فساد مالی رخ داده و آیا او از این موضوع با خبر است یا خبر، گفت: ما بارها به سیستم دلالیسم و فضای رسانه ای که دور آن بود اشاره کرده بودیم اما گوش شنوایی وجود نداشت و همیشه کمیته انضباطی و کمیته اخلاق ما را بازخواست می کردند.

او افزود: خدا را شکر سازمان های نظارتی هم به این موضوع رسیده اند که خیلی مسائل بدی در فوتبال به وقوع پیوسته و امیدوارم روزی فرا برسد که این مسائل با حمایت برخی از رسانه ها دیگر نتوانند در فوتبال ایران جولان دهد و حق به حق دار برسد.

او در خصوص جلسه با مالکان جدید باشگاه پرسپولیس گفت و همچنین پرداخت پاداش به بازیکنان تصریح کرد: مبلغ پاداش در چند روز پیش به حساب اعضای تیم واریز شد. ما در این مدت به صورت ضرب العجل چند جلسه را با مدیران بانک ها داشته ایم و قرار است ظرف چند روز آینده نیز یک جلسه جدا با مدیرعامل بانک شهر و دو بانک دیگر داشته باشیم. تا تعهدات خود را عملی کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: هفته گذشته و به گفته خیلی از کارشناسان بازیکن ما نباید از زمین اخراج می شد اما داور به او کارت زرد نشان داد اما در تیم استقلال بازیکنشان کارت زرد دوم را با اینکه بارها مرتکب خطا شده بود، دریافت نکرد.

او ادامه داد: امروز با خداداد افشاریان (رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال) صحبت کردم و او گفت حق با شماست، اما با گفتن این جملات که ما به اهدافمان نمی رسیم و امتیازی به ما داده نمی شود.

درویش در واکنش به برگزاری دیدار پایانی استقلال در ورزشگاهی غیر از پاس افزود: از آنجا که همه شعار رعایت عدالت سر می دهند ما اعلام کردیم که هر تصمیمی برای برگزاری دیدار در ورزشگاه پاس که بدون حضور تماشاگران است می گیرند، برای ما هم همان تصمیم را بگیرند و قاعدتا بازی تیم دیگر هم در این ورزشگاه باید برگزار شود.