مذاکره با اوسمار برای تمدید قرارداد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی در پایان دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و هوادار که با برتری سرخ‌ها به پایان رسید، اظهار داشت: به هوادارانی که امروز همراه ما نبودند، تبریک و به اعضای تیم خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم پیروزی‌ها در دیدارهای پیش رو ادامه دار باشد.

او ادامه داد: امیدوارم در این دو، سه هفته کمیته انضباطی و تصمیم گیرندگان در چیدمان داوری و احکام، دقت نظر بیشتری داشته باشند تا شبهه به حداقل برسد. این شرایط بدون مشکل نیست ولی شاید آن‌ها هم تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا بهترین تصمیم را بگیرند. نمونه‌اش چیدمان این هفته داوری بازی رقیب مستقیم ما است. به آن داور فشار می‌آوریم، شاید نتواند توانایی اش را در زمین نشان بدهد. با کوچک‌ترین اشتباهی هجمه برای خود داور و کمیته انضباطی ایجاد می‌شود. اگر دقت بیشتر باشد خیلی از صحبت‌ها انجام نمی‌شود.

بادامکی در خصوص مذاکره با اوسمار ویه‌را برای تمدید قرارداد گفت: او مربی خوبی است و تمام تلاشش را می‌کند تا تیم نتیجه گیرد اگر فعلاً بحث تمدید با او مسکوت مانده به دلیل بازی‌های حساسی است که پشت سر هم داریم اما مذاکرات با او ادامه دارد.