به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز شنبه اقدام روز گذشته نماینده اشغالگران قدس در سازمان ملل پیرامون انداختن منشور سازمان ملل در دستگاه خردکن را «سیرک» توصیف کرد.

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در این خصوص نوشت: جای تعجب نیست که در دنیای پرتلاطم امروز شاهد روش‌ های دیپلماتیک جدید هستیم.

«میخائیل اولیانوف» اضافه کرد: تفاوت بین دیپلماسی و سیرک در برخی موارد در حال کاهش است.

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در نشست دیروز مجمع عمومی برای بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، منشور این سازمان را پاره کرد.

«گیلعاد آردان» طی سخنانی قبل از تصویب پیس نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، در اقدامی توهین‌آمیز منشور سازمان ملل را در دستگاه خردکن کاغذ انداخت و آن را پاره کرد.

وی همچنین خطاب به حاضران در مجمع عمومی گفت: شما در حال پاره کردن منشور سازمان با دستان خود هستید. این کاری است که شما انجام می دهید. شرم بر شما.

نماینده رژیم صهیونیستی با بیان اینکه تشکیلات خودگردان بر نوار غزه کنترل ندارد، رأی به عضویت فلسطین در سازمان ملل را حمایت از حماس و تروریسم توصیف کرد.

این اقدام نماینده اشغالگران قدس با واکنش منفی مقامات بسیاری از کشورها و دبیرکل سازمان ملل مواجه شد.