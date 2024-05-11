  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱:۵۸

حمله توپخانه‌ای موفق حزب‌الله لبنان به موضع صهیونیستی «المرج»

حمله توپخانه‌ای موفق حزب‌الله لبنان به موضع صهیونیستی «المرج»

حزب‌الله لبنان از حمله توپخانه‌ای به موضع صهیونیستی «المرج» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان گزارش داد که حزب‌الله لبنان عملیات جدیدی را علیه یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد که با گلوله‌های توپخانه مقر ارتش اشغالگر در نقطه مرزی المرج را به دقت هدف قرار داده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی شنبه شب ساعت ۲۳:۴۰ موضع المرج را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند و اهداف تعیین شده به صورت دقیق و مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند.

همزمان منابع صهیونیستی از شلیک ۵ موشک از جانب لبنان به سمت منطقه الجلیل و به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در این منطقه خبر دادند.

کد مطلب 6103707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها