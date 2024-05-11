به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان گزارش داد که حزب‌الله لبنان عملیات جدیدی را علیه یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد که با گلوله‌های توپخانه مقر ارتش اشغالگر در نقطه مرزی المرج را به دقت هدف قرار داده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی شنبه شب ساعت ۲۳:۴۰ موضع المرج را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند و اهداف تعیین شده به صورت دقیق و مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند.

همزمان منابع صهیونیستی از شلیک ۵ موشک از جانب لبنان به سمت منطقه الجلیل و به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در این منطقه خبر دادند.