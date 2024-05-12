به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی پلیس فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۳ صبح امروز با حضور سرهنگ مهدی رستمی، جانشین پلیس فرودگاه‌های کشور، اسماعیل رحمانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی و سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد، سید محمد اسماعیل موسوی، مسؤول عملیات حج تمتع فرودگاه‌های خراسان‌رضوی و رضا درگاهی، معاون سازمان حج و زیارت استان برگزار شد.

سرهنگ مهدی رستمی، جانشین پلیس فرودگاه‌های کشور در این نشست با تاکید بر اینکه اصل تکریم زائران در عملیات حج تمتع سرلوحه تمامی اقدامات پرسنل پلیس است، تاکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، افزایش هماهنگی و انسجام در تسهیل امور زائران و اطلاع‌رسانی دقیق به زائران پیرامون عواقب مواد مخدر و پرهیز از حمل داروهای ممنوعه است تا مبادا با مشکلی در اعزام یا کشور عربستان مواجه شوند.

جانشین پلیس فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه ارسال بار حجاج بیت‌الله الحرام ۴۸ ساعت قبل از پرواز انجام می‌شود، خواستار حضور به‌موقع زائران در فرودگاه شد.

وی ضمن اعلام آماده‌باش مأموران پلیس فرودگاه‌ها در عملیات حج تمتع امسال، هشدارها و توصیه‌های لازم را به مدیران کاروان‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: تقاضای ما از زائران این است که مواردی همچون متادون‌ها، ترامادول، داروهای کدئین دار و غیره که از موارد ممنوعه سفر حجاج به عربستان است را در بار و اقلام همراه خود نداشته باشند.

آمادگی تمامی پرسنل فرودگاه به‌منظور استقبال و ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران حج تمتع ۱۴۰۳

سید محمد اسماعیل موسوی، مسؤول عملیات حج تمتع فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تمامی پرسنل فرودگاه به‌منظور استقبال و ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران حج تمتع ۱۴۰۳ از آمادگی کامل برخوردارند، به وضعیت فرودگاه مشهد، پروازهای آن و نیز افزایش حجم ترافیک پروازی اشاره کرد و از بدرقه‌کنندگان خواست از انجام این مراسم در فرودگاه به‌شدت اجتناب کنند.

تقدیر از تلاش‌های پلیس فرودگاه‌ها در سنوات گذشته عملیات حج تمتع

اسماعیل رحمانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی نیز در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های پلیس فرودگاه‌ها در سنوات گذشته عملیات حج تمتع اظهار کرد: باید از هم‌اکنون مدیران کاروان‌ها، حجاج بیت‌الله‌الحرام را نسبت به مسائل امنیتی و بازرسی‌های سختگیرانه عربستان سعودی توجیه کنند تا در طول سفر معنوی حج با آرامش کامل اعمال و مناسک خود را به‌جا آورند.