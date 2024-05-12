استفساریه مربوط به قانون انتخابات مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با بررسی اولویت دار طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش در مجلس به عنوان نماینده درخواست‌کننده این طرح، گفت: طبق بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات، داوطلبان باید ۶ ماه قبل از زمان ثبت‌نام، از مشاغل دولتی استعفا دهند. این شامل همه افرادی که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، می‌شوند.

سپس مجلس وارد بررسی کلیات این طرح شد که با توجه به تصویب آن، بررسی جزئیات در دستور قرار گرفت و تصویب شد.

در این استفساریه آمده است: آیا حکم مقرر در جز (۲۵) بند (الف) و جز (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات به تاریخ ۱ /۵/ ۱۴۰۲ شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر؟

پاسخ: ولی شامل اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود.

سوال: آیا حکم مقرر در جز (۲۹) بند (الف) و جز (۱۱) بند (ب) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ ۱ /۵/ ۱۴۰۲ شامل اعضای علی‌البدل می‌شود یا خیر؟

پاسخ: ولی شامل اعضای علی‌البدل نیز می‌شود. این قانون از زمان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱ /۵/ ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.