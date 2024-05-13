به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت‌های پومسه قهرمانی آسیا از روز سه شنبه به میزبانی ویتنام در سالن «تین سون» شهر دانانگ آغاز می‌شود. رقابت‌هایی که تیم ملی پومسه ایران با ۹ تکواندوکار در هر دو بخش بانوان و آقایان به مصاف بهترین‌های آسیا از شرق دور خواهند رفت. تیمی محدودتر از دوره‌های قبل به میدان می‌رود و امیدوار به کسب نتایج درخشان است.

نیما مهربانی سرمربی تیم ملی پومسه مردان ایران در مورد نحوه انتخاب ترکیب تیم اعزامی به ویتنام به خبرنگار مهر گفت: مسابقات انتخابی در ۳ مرحله برگزار شد؛ در مرحله نخست مسابقات اسفند ماه ۴۰۲ بدون حضور قهرمانان ملی و بین المللی و قهرمانان لیگ برگزار و ۴ نفر برتر به مرحله دوم راه یافتند. در این مرحله همه مدعیان حضور در اردوی تیم ملی ۱۷ فروردین ماه به مصاف هم رفتند.

وی افزود: در نهایت با برگزاری مرحله سوم ۷ نفر به اردوی آماده سازی راه پیدا کردند و با تصمیمی که اتخاذ شد ۵ نفر در بخش آقایان به مسابقه آسیایی اعزام شدند.تکواندوکاران حاضر در اردو تمرینات منظم و بسیار خوبی را در این مدت انجام دادند و پس از ورود به شهر محل برگزاری مسابقات نیز مرحله پایانی تمرینات پیگیری شد و از فردا با سه شنبه با آمادگی کامل و روحیه عالی کار خود را در این دوره از مسابقات آغاز می‌کنند و امیدواریم نتایج درخشانی کسب و دل مردم عزیز ایران را شاد کنیم.

سرمربی تیم ملی پومسه با اشاره به رقبای ملی پوشان ایران در این مسابقات اظهار داشت: با توجه به شناختی که از رقیبان داریم علاوه بر رقیب سنتی ما کره جنوبی، ویتنام میزبان، چین تایپه، اندونزی، مالزی و سنگاپور از دیگر رقبای ما هستند. رقابت‌هایی که در شرق آسیا برگزار می‌شود سختی‌های خاص خود را دارد و در کنار این حریفان باید از تیم‌های تازه کاری مثل پاکستان که تقریباً با ترکیب کامل در این رقابت‌ها شرکت کرده و یا عربستان که سرمایه گزاری خوبی در بخش پومسه انجام دادند، به سادگی عبور کرد.

مهربانی در مورد برنامه مسابقات گفت: فردا سه شنبه مسابقات در بخش انفرادی برگزار خواهد شد و چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه نیز رقابت‌های بخش تیمی را در پیش خواهیم داشت. امیدواریم با توجه به شناختی که رقیبان و بازیکنان خوب تیم ملی ایران داریم، بتوانیم در این دوره پرچم خوشرنگ ایران رو با کسب مدال‌های طلای در سالن به اهتزاز در آوریم و سرود ملی ایران عزیز را در سالن طنین انداز کنیم.